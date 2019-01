NAMM 2019: Kemper stellt das Kabinet 1x12 vor

Neue Box mit 16 Charakteren

Kemper präsentiert auf der NAMM eine neue Lautsprecherbox, die mit einem speziell entwickelten 1×12″ Celestion Speaker ausgestattet ist und 16 verschiedene Charaktere wiedergeben kann. Zusammen mit dem Hauseigenen Profiler Amp lässt sich so der Sound noch ein mal ganz genau auf das vorhandene Einsatzgebiet anpassen, die Steuerung bzw. die Auswahl der unterschiedichen Charaktere erfolgt dabei vom Profiler Amp aus. Zu den Imprints-Modellen zählen z.B. Emulationen von Celestion, Oxford und Goodmans Audiom, bei zukünftigen Software-Updates soll es aber noch mehr Modelle zur Auswahl geben.

Momentan ist die Kabinet 1×12 noch eine passive Box, über eine aktive Variante wird aber bereits nachgedacht. There´s more to come!