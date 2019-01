NAMM 2019: Korg Gadget 2 für Windows & Mac

Hallo Skantate,

nachdem ich mich viel zu lange mit Fenstern rumgeärgert habe, hab ich vor 1 Jahr einen gebrauchten Apfel gekauft und muss sagen, daß ich das schon viel früher hätte machen sollen…..es gibt da zwar auch genügend Dinge über die man sich ärgern kann, aber das ist ja hier nicht das Thema.

Ich habe vor ca. 2 Jahren auf dem Ipad mit Gadget angefangen und bei Korg gibt es immer wieder mal Aktionen, wo sie ihre Software günstiger verkaufen. Wenn man die Geduld hat, spart man da 50%.

Bei so einer Gelegenheit hab ich mir dann die Mac-Version gekauft und kann dir daher sagen, daß jetzt jedes Gadget-Modul als VST z.B. in Reason und Cubase etc. zur Verfügung steht. Es ist sogar so, daß auf dem Mac von vorne herein alle Module komplett vorhanden sind. Auch die, die auf dem Ipad extra bezahlt werden müssen.