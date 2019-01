NAMM 2019: Korg Pa4X Entertainer mit neuem Betriebssystem OS NEXT

Update schafft neues Instrument?

Zwar keine Produktneuheit, aber für alle Besitzer des Entertainer Keyboards Korg Pa4X und Interessierte eine wahre Wohltat ist das neue Betriebssystem Os NEXT. Hierbei handelt es sich um um System-Update für alle Korg Pa4X Modelle, dessen Test ihr im übrigen hier findet.

Korg Pa4X OS NEXT Betriebssystem

Das Update OS NEXT bietet eine komplett überarbeitete Bedienoberfläche, Korg nennt die Dark-Glimmering GUI, und sehr interessante neue Features. Korg verspricht „so gut wie ein neues Instrument“ – und das auch noch kostenlos. Mit OS NEXT können ab sofort bis zu 3 GB User-Samples (komprimiert) im Pa4X Platz finden. Hinzu kommt die neue Funktion Keyboard Set Copy, ein verbesserter Quick-Record-Bereich und ein neues Recorder-Menü für alle Aufnahmen. Auch das Thema externe Controller (Pads, Mix, Keys-Controller) hat Korg mit dem Betriebssystem OS NEXT fortgeführt und die jeweilige Presets im Instrument vorgefertigt. So lässt sich u. a. die Nano-Serie von Korg geschickt einbinden.

Die wichtigsten Features des OS NEXT Updates im Überblick:

– Kostenloses Update OS NEXT für alle Pa4X Modelle

– Neue Dark-Glimmering GUI (Grafische Benutzeroberfläche)

– Bis zu 3 GB User-Samplespiecher, komprimiert (1,5 GB linear)

– Erneuerte Zugriegel-Sektion

– Copy-Keyboard-Set Funktion

– Aufgeräumte Displaydarstellung durch neue Farbkodierung

– Neue Mono-Legato und Portamento-Time Parameter

– Kombiniertes Record-Menü

– Verbesserter Quick Record Darstellung

Ab Februar 2019 soll das neue Betriebssystem für alle Besitzer des Korg Pa4X verfügbar sein. Weitere Informationen findet ihr im folgenden Video und auf der Korg Website.