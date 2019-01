NAMM 2019: KRK zeigt 4. Generation der RoKit Studiomonitore

Vierte Generation mit neuer Power

Die optisch stets schnell zu erkennenden Studiomonitore des Herstellers KRK haben ein Update erfahren und werden ab heute erstmals auf der NAMM Show in Anaheim vorgestellt. Die KRK RoKit G4s sind da.

KRK RoKit G4

Laut Aussagen des Herstellers sind die KRK RoKit die „best selling studio monitors“ der Welt. Lassen wir so stehen, denn uns interessiert, was die Firma in der vierten Generation den RoKit Speakern spendiert hat, denn laut Produkt-Manager Rich Renken soll es deutlich mehr als ein Facelift sein.

Ausgestattet sind die Speaker mit Class-D Endstufen, Kevlar Treibern und frontseitigen Bassreflexöffnungen. Hinzu kommt die Möglichkeit, die Boxen an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. So bieten die neuen Modelle insgesamt 25 Raumkorrektur EQ-Presets, die über ein rückseitiges LC-Display verdeutlicht und eingestellt werden können. Ebenso wird es eine App geben, über die es möglich sein wird. Perfekt, denn so muss man sich nicht von seinem Sweet Spot wegbewegen und kann die Anpassungen akustisch direkt wahrnehmen.

Insgesamt vier Modelle, vom kleinsten Modell RP5, den mittleren RP7 und RP8 bis hin zum Top-Modell der Serie, dem RP103. Die Zahlen im Produktnamen geben stets die Größe des Speakers an. Mit Ausnahme der RP103 sind alle als 2-Wege System ausgelegt. Die RP103 kommt als 3-Wege System daher und verfügt neben einem 10 Zoll Woofer über einen 4,5 Zoll Speaker für die Mitten und einen 1 Zoll Tweeter. Dieser bietet sich entsprechend auch als Lösung für Midfield-Monitoring an.

Die UVP-Preise der KRK RoKit G4 sehen wie folgt aus

RP5 (5”) $179

RP7 (7”) $239

RP8 (8”) $299

RP103 (10”) $499

Und hier noch die wichtigsten Features in der englischen Übersicht:

• Matching drivers made with Kevlar® ensures the same sonic integrity across all frequencies and minimizes listening fatigue

• DSP-driven Room Tuning with 25 visual Graphic EQ settings—helps minimize and correct problems in your acoustic environment

• KRK App: Acoustic Real-time Room Analyzer designed to setup your room for better monitoring and faster mixing

• Custom-designed efficient Class D power amplifier drives the speakers evenly at reduced operating temperatures and improves audio integrity

• Built-in Brick Wall Limiter automatically engages at maximum amp-level to maintain a balanced sound, protect the system, and offer better and wider dynamics

• Systematically designed low resonance enclosure for minimal distortion and colorization

• Scientifically-tuned front firing port offers exceptional low-end extension, punch and flexible room-positioning

• High density Iso-foam pad decouples the speaker from the surface minimizing vibration transmission for improved clarity