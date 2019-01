NAMM 2019: Lucem Custom Spirit Animal – der Synth in der Gitarre

Kreative Symbiose

Für das Zusammenführen synthetisierter Sounds mit denen einer elektrischen Gitarre muss man in aller Regel das Installieren eines MIDI-Pickups oder das Anschließen an einen entsprechenden Effekt in Kauf nehmen. Jetzt hat sich der britische Hersteller Lucem Custom Guitars mit Tracktion Corporation (Seattle/USA) zusammengetan, um eine Konzeptgitarre zu entwickeln, in die ein BioTek 2 Synthesizer eingebaut ist.

Die Spirit Animal verfügt über ein X/Y-Pad für die „X-Y-Software“ von BioTek 2, das auf einem 5-Zoll-Touchscreen hinter der Hardtail-Brücke der Twin-Humbucker-Double-Cut-Gitarre angebracht wird und leicht in Richtung des Spielers geneigt ist. Der BioTek 2 ist ein virtueller Spielplatz für Sampling und Synthese, der über 500 Patches von Richard Devine und Christian Halten umfasst und normalerweise einen Laptop mit digitaler Audio-Workstation-Software erfordert!

Das Lucem-Konzept ist jedoch ein Raspberry Pi-Computer im Innern des Korpus, der seine gesamte Power zur Unterstützung der Synthesemaschine zur Verfügung stellt. Durch das Resonanzloch oberhalb der Brücke kann man einige der elektronischen Komponenten erkennen.

An anderer Stelle verfügt die Gitarre über ein Griffbrett aus 22-Bund-Palisanderholz mit Dot-Inlays, 3×3-Chrom-Tuner, einen Dreiweg-Pickup-Wahlschalter und fünf Lautstärkeregler für Klang und Ton.

Das Signal sowohl des eingebauten Synths als auch die zwei Tonabnehmer der Gitarre kann mit einem Pan-Poti gemischt werden, das Mastersignal wird über die Instrumentenbuchse an der Vorderseite des Korpus ausgegeben. An der Unterkante des Gehäuses befinden sich zwei Anschlüsse: ein USB-Port zum Laden des Li-Ionen-Akkus und ein Ethernet-Anschluss für Konnektivität und Bildschirmfreigabe.

Die Lucem Custom Spirit Animal ist in diesem Stadium noch eine reine Designstudie und vor ihrem NAMM 2019 Debüt wurden keine weiteren Details bekannt.