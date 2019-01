NAMM 2019: Make Noise stapelt vier Filter im QPAS

Make a Smile - Filter

Make Noise QPAS, das steht für Quad Peak Animation System, ist ein vierfaches, analoges Stereo-Multimodefilter.

Das Make Noise QPAS kombiniert vier Stereo-Filter, deren Peaks (gemeint sind die mit der Resonanz betonten Eckfrequenzen) im Panorama aufgeteilt und unterschiedlich animiert werden können. Damit lassen sich sehr vielfältige und lebendige Formant- sowie einfache Vokalklänge erzeugen.

Die vier Einheiten von QPAS sind identische State Varibale Filter, die von einem gemeinsamen Kontrollsystem geregelt werden. Es gibt einen Low Pass, einen Band Pass einen High Pass und ein Filter, dass die Entwickler Smile Pass nennen, jeweils in dualer Ausführung für den Stereo- Signalweg. Die Peaks der vier Filter werden mit einem gemeinsamen Cutoff-Regler und einer gemeinsamen Resonanz gesteuert. Radiate ist für die beiden Stereokanäle separat einstell- und modulierbar, wodurch die vier Peaks im Panorama verteilt und dynamisch animiert werden können. Die Resonanz ist so dimensioniert, dass sie bei hohen Einstellungen mit Hilfe von Trigger-Signalen den sogenannten „Ring“-Effekt erzeugen können.

Die beiden Kanäle sind Audio- und CV-seitig normalisiert, so dass das Filter sowohl Mono-Stereo betrieben werden kann, als auch eine kombinierte oder individuelle Modulation möglich ist. Die CV-Steuerung von Radiate kann positive oder negative eingestellt werden.

Die Filterschaltung erlaubt auch eine Modulation im Audiobereich für FM-Effekte. Die Eingänge sind mit zwei eigenen VCAs ausgerüstet, der auch leicht übersteuert werden kann. Das Modul ist 18 TE breit.

Für das Demovideo werden von Make Noise wegen der Stereoeffekte ausdrücklich Kopfhörer empfohlen.