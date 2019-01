NAMM 2019: MakeProAudio geht an den Start

Erschaffe Deine eigenen Tools

Bereits zur Superbooth 18 haben wir über das neue Unternehmen MakeProAudio berichtet. Der Ex-Creamware-Gründer Frank Hund hat eine, wie wir finden, fantastische Idee die sich mit dem Slogan: „What if you gave a maker exactly those modules and building blocks which he needs to design and build the pro audio system of his dreams?“

Um es kurz zu machen: MakeProAudio stellt die einzelnen Komponenten her, der Nutzer baut und programmiert sie, wie er es haben möchte und benötigt. Das Unternehmen nutzt hierfür den Arduino Standard und stellt die Open Source Software zur Verfügung, getreu dem Motto: Nichts ist so ergiebig wie die weltweite Nutzer-Gemeinde. Wie es am Ende aussehen kann, konnte man auf der Superbooth an einigen Prototypen bereits sehen, passend zur NAMM Show 2019 haben Frank und sein Team nun eine erste Webseite mit vielversprechenden Bildern ins Netz gestellt.

Auf der Superbooth 18 konnten wir ein Video Interview mit Frank Hund führen, hier erklärt er genau wie und was man sich unter den Produkten von MakeProAudio vorstellen kann. Ansonsten lasst euch von den folgenden Bildern inspirieren. Was haltet ihr von der Idee, welche Ideen und Wünsche würdet ihr euch gerne damit in Erfüllung gehen lassen?