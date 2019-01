NAMM 2019: MOK & 1010music kooperieren für den Waverazor Dual Oscillator

Vom Plug-in ins Modul

In Zusammenarbeit mit 1010music schafft der MOK Waverazor Dual Oscillator den Schritt vom Software-Plugin zur Eurorack-Hardware.

Als das Plugin Waverazor vom Tahio Yamada (zuvor Entwickler des M-Audio Venom) angekündigt wurde, fokussierte sich das Interesse vor allem auf das einzigartige Konzept des Oszillators. Hier werden keine klassischen Waves wie Sinus, Sägezahn etc. oder digitale Einzyklen abgerufen, sondern eine in mehrere Segmente unterteilte dynamische Schwingung. In jedem Segment kann eine eigene Wave aufgerufen werden, die sich in Pitch, Volume, Phase und DC-Versatz manipulieren und modulieren lässt. Dieses Segment kann wiederum Teil eines größeren Ablaufes sein, so dass auch Wavesequenz-ähnliche Klangverläufe möglich sind. Neuartig sind auch die Funktionen Multi-Sync und Mutant FM. Waverazor beherrscht vor allem harsche und aggressive Klänge sehr gut.

Von dem MOK Waverazor Dual Oscillator tauchte bislang leider nur ein unscharfes Bild auf, doch immerhin sind schon erste Informationen verfügbar. Das Modul beherbergt zwei unabhängige Oszillatoren mit identischen Möglichkeiten. Wie von anderen Modulen des Herstellers 1010music bekannt, erfolgt die Bedienung über ein großes Multitouch-Display, das gleichzeitig die Anzeige für das vom Plug-in her bekannte kreisförmige Waverazor-Oszilloskop dient.

Es gibt 20 CV-Eingänge zur Modulation von Klangparametern, zwei hochauflösende CV-Eingänge für die Tonhöhe und einen Clock-Eingang. Außerdem kann das Modul über einen MIDI-Eingang (als 3,5 mm Buchsen) angesteuert werden.

Über einen Audioeingang kann ein externes Signal eingespeist werden. Dazu sind drei Auioausgänge und ein Trigger-Out vorhanden.

Das Video zum Plug-in veranschaulicht die Möglichkeiten des Oszillators.

Soweit die Informationen, die bislang zum MOK Waverazor Dual Oscillator bekannt sind. Der Rest folgt dann zur NAMM.