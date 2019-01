NAMM 2019: Moog Sirin mit buntem Analogsound

Bässe über dem hohen C

Moog Sirin sieht aus wie der Minitaur, bloß in bunt. Tatsächlich gibt Moog an, dass der neue Synthesizer Sirin auf der Schaltung des legendären Bass-Spezialisten Taurus basiert.

Jedoch ist Moog Sirin der erste Synthesizer der Taurus/Minitaur-Familie, der Noten, die über dem mittleren C liegen, zu erzeugen. Schön, dass man in Ashville einen Sinn für Ironie hat.

Sirin arbeitet mit zwei analogen „Taurus Bass Oscillators“, die dahingehend überarbeitet wurden, das sie einen größeren Tonumfang erzeugen können. Beim Filter kommt natürlich die klassische Ladder-Schaltung zum Einsatz. Wie könnte es anderes sein? VCF wie VCA werden jeweils von einer schnellen ADSR-Hüllkurve moduliert. Außerdem ist ein Multi-Wave LFO mit an Bord.

Sirin lässt sich via USB nahtlos in eine DAW-Umgebung einbinden. Wie Minitaur kann der Synthesizer über eine Editor / Librarian Software (für Mac und PC) angesteuert werden, die Zugriff auf eineige Parameter erlaubt, die so über die Bedienoberfläche nicht erreichbar sind. Dazu gehören sechs weitere LFO-Waves, Hard Sync und voller Zugriff auf alle ADSR-Parameter. Außerdem lassen sich über die Librarian Patches verwalten, von denen der Synthesizer 128 intern speichern kann.

Moog Sirin wird nur in einer limitierten Auflage von 2.500 Stück gebaut werden. Eine Nachauflage schließt man bei Moog aus. Angaben zu Preis und Lieferdatum wurden noch nicht genannt.