NAMM 2019: Native Instruments Traktor DJ 2

Neue kleinere Traktor DJ-Software

Native Instruments erweitert die Produkt-Palette um eine abgespeckte DJ-Software. Nach dem Release der komplett neu codierten Traktor Pro 3 Software im vergangenen Jahr wird bald eine etwas kleinere und günstigere Version auf Basis der neuen Traktor Pro 3 Software verfügbar sein: Native Instruments Traktor DJ 2.

Vielleicht fragt man sich, wie genau die Software noch günstiger sein soll, damit es sich lohnt, denn Traktor Pro 3 selbst kostet nur 99,- €. Tatsächlich aber wird es Traktor DJ 2 in verschiedenen Versionen geben, zu unterschiedlichen Preisen.

Es wird eine Free Version geben, eine App für iOS für 9,99 € und eine Software für Mac und Windows für ebenfalls 9,99 €.

Unterscheiden wird sich die Traktor DJ Software im Funktionsumfang, es werden wohl MIDI-Funktionen fehlen, Remix-Decks werden nicht vorhanden sein.

Dafür gibt es das klassische Traktor Layout, mitlaufende Wellenformen, Playlisten, die Turntable-Funktion in der App oder Performance Pads.

Sehr interessant wird sein, dass Traktor DJ 2 nun die erste DJ-Software sein wird, die eine Einbindung von Soundcloud ermöglicht – beziehungsweise die Library des Nutzer von Soundcloud GO+. Soundcloud Streaming hält nun also Einzug in die DJ-Systeme.

Verfügbar sein wird die Software ab Frühjahr 2019.