NAMM 2019: Neue Elektron Groovebox im Anmarsch?

Ist der nächste Digi_ im Anmarsch?

Die Veröffentlichung der Overbridge 2.0 Public Beta scheint nicht die einzige Neuigkeit von Elektron für die NAMM 2019 zu sein. Die schwedische Firma hat heute auf YouTube ein Video veröffentlicht mit dem einfachen, aber mysteriösen Namen „Just…“. Bereits in 2016 haben sie ein ähnliches Video mit dem Titel „Before Long“ rausgehauen und damals das Analog Heat angekündigt. Also ein klarer Fall von Teaser.

Schaut man sich das Video genauer an und stoppt an bestimmten Stellen, so erkennt man diverse Begriffe und Symbole, unter anderem Kick, Bass, Snare, Sample Start, Sample Length, Speichern, Keyboard, Filter, Loop usw. Auch auf Reddit wird bereits fleißig über das Thema spekuliert und einer der Teilnehmer hat sich die Mühe gemacht, alle Symbole aufzuschreiben, die im Video zu sehen sind.

Die Schwingungsformen wie auch „Sample Start“-Symbole sagen uns, dass es etwas mit Samples und Synthese zu tun hat. Einen weiteren klassischen Sampler kann nach meiner Meinung ausgeschlossen werden, da man bereits mit den Digitakt und Octatrack zwei auf dem Markt hat, die sehr gut laufen.

Ich schätze eher auf eine Art Groove Box à la Novation Circuit/Deluge, aber von Elektron. Vorstellen kann ich mir eine Sample-basierte Drum-Engine mit einem mehrstimmigen digitalen Synthesizer (virtuell analog …) und einem komplexen Sequencer mit Parameter-Lock pro Step. Das Kugel-Symbol ganz am Ende kann aber auch darauf deuten, dass das neue Gerät einen granular Modus an Bord hat. Auch wäre ein Drum-Synthesizer möglich, der mit Schwingungen oder Samples neue Sounds designen kann und mit einem Sequencer angetrieben wird.

Man kann jetzt wahrscheinlich noch Seiten und Seiten über mögliche Funktion der neuen Elektron Machine schreiben. Bisher klar ist: Alles ist noch unter Verschluss, keine Leaks und alles reine Spekulation. Das finale Produkt werden wir wohl wie gewohnt am Donnerstagmorgen um 10:00 auf der NAMM in Anaheim sehen.