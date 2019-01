NAMM 2019: Radial Engineering präsentiert mit KL8 und SW8-USB clevere Tools

Keys Mixer, Playback und Extras

Eine ganze Schar an neuen Produkten stellt Radial Engineering auf der heute startenden NAMM Show 2019 vor.

Radial Engineering KL8

Ein Highlight für alle Keyboarder und Studio-Besitzer könnte der neue KL8 sein, ein Rack-tauglicher Keyboard-Mixer mit vielfältigen Funktionen. So was braucht man immer und die wenigsten Hersteller bieten das heute noch an. Er bietet vier Stereoeingänge für Keyboards, Stereo-Aux Send/Returns und Insert-Wege, Kopfhörerausgänge und Cue-Routings und erlaubt dazu das Einspeisen von USB-Signalen. So lassen sich beispielsweise Software-Instrumente mit ins Setup integrieren. Sowohl der Main-Ausgang als auch der Monitor-Ausgang sind als symmetrische XLR-Verbindungen ausgelegt. Weitere Infos gibt es hier.

Radial Engineering SW8-USB

Weiter geht es mit dem Radial SW8-USB, einer geradlinigen Lösung für redundantes Playback auf Bühnen. Er bietet zwei USB-Eingänge, die zum ersten bzw. alternativen Computer verbunden werden können. Bis zu acht Kanäle lassen sich hierüber senden. Das Ganze erinnert etwas an das PlayAudio von iConnectivity. Infos zum SW8-USB gibt es hier.