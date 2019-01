NAMM 2019: Soundtheory mit Windows Version des Gullfoss EQ

Automatischer EQ für besseren Sound

Bereits zur letztjährigen NAMM Show hatte Soundtheory sein Equalizer Plugin namens Gullfoss vorgestellt. Dieses befindet sich gerade bei uns im Test. Bisher war das Plugin nur der Mac-Fraktion vorbehalten, Windows User dürfen sich ab Ende Februar aber auch dem automatischen Equalizer bedienen. Wobei „bedienen“ beim Gullfoss nahezu entfällt, denn das Plugin arbeitet quasi von alleine und verbessert automatisch kritische Frequenzen. Gullfoss analysiert euer Audiomaterial und setzt an den auf Basis der „propietary computational auditory perception technology“ an den richtigen Stellen an.

Mit Hilfe weniger virtueller Bedienelemente lassen sich grobe Einstellungen vornehmen. Grafisch wird das Frequenzspektrum dem User angezeigt und verdeutlicht, an welchen Stellen der Soundtheory Gullfoss ansetzt. Bis zu 100 Mal pro Sekunde kann das Plugin eingreifen und bleibt dabei natürlich „unhörbar“.

Die OSX-Version ist als AU, VST oder AAX Plugin einsetzbar, der Preis beträgt 169,- Euro. Zu beziehen über die Website von Soundtheory. Die Windows Version folgt wie gesagt Ende Februar und wird zum Einführungspreis von 99,- Euro erhältlich sein.