NAMM 2019: Stam Audio stellt mit SA-609 Neve Klon vor

Weitere Neve Nachbildung

Über den Hersteller Stam Audio haben wir schon des öfteren berichtet, denn seine Nachbauten berühmter Recording Klassiker lassen nicht nur Herzen von Vintage Fans Luftsprünge machen. In seinem neuesten Projekt widmet sich Stam Audio nun dem Neve 33609 Kompressor und Limiter. Dieser wird zeitnah in Form des Stam Audio SA-609 erneut das Leben erblicken. Um es vorwegzunehmen: Wir haben uns bisher schon öfters um Testgeräte von Stam Audio gekümmert, bis auf eine Ausnahme leider stets ohne Erfolg. Auch einige unserer Autoren hatten bereits direkten Kontakt mit dem Mann hinter Stam Audio Joshua van der Stam, doch Testgeräte seiner Nachbauten konnten uns bisher leider nicht zur Verfügung gestellt werden. Daher im Rahmen dieser News die Frage an die AMAZONA.de Community: Wer ein Produkt von Stam Audio besitzt und uns dieses für einen Test zur Verfügung stellen könnte, bitte melden. Auch über Leserstories freuen wir uns immer!

Nun aber zum eigentlichen Grund dieser News. Stam Audio hat sich diesmal wie gesagt den Neve 33609 vorgenommen. Dieser erschien im Jahr 1969 zum erste Mal und durchlief danach mehrere Revisionen. Der Klon von Stam Audio folgt dem „Metal Knob“ Schema des Kompressors/Limiters vollständig und nutzt hierfür Sowter-Carnhill Übertrager die den Charakter der original zum Einsatz kommenden Marinairs reproduzieren.

Der SA-609 soll eine sehr transparente Kompression bieten, die unterste Einstellung liegt bei 1,5:1, maximal ist eine Kompression von 6:1 möglich. Obwohl der SA-609 vor allem für den Master Bus konzipiert ist, soll er sein Potenzial auch auf Drums, Gesang, Pianos und anderen Instrumenten entfalten können. Zwei VU-Meter verdeutlichen stets den Grad der Kompression.

Die Attack-Zeiten lassen sich beim Stam Audio SA-609 zwischen 2 und 4 ms einstellen, die Release-Zeit darf sich zwischen 100 ms – 400 ms, 800 ms oder 1,5 sec bewegen. Alternativ gibt es zwei Auto-Einstellungen: Auto 1 (100 ms bis 2 sec), Auto 2 (50 ms bis 5 sec).

Der SA-609 kann über eine Link Funktion im Stereo Modus betrieben werden, alternativ lassen sich beide Kanäle auch im Dual Mono Modus bearbeiten.

Im Mai 2019 wird Stam Audio die nächste Charge produzieren, Interessenten können sich hierfür vorab beim Hersteller melden. Der Preis für die ersten 100 Units liegt bei 990,- US-Dollar, danach geht der Preis auf 1.190,- US-Dollar (Pre Order Preis) bzw. 1.290,- US-Dollar (Stock Preis) hoch.