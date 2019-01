NAMM 2019: Takamine stellt die LTD Moon vor

Walkin´on the Moon

Wie jedes Jahr präsentiert Takamine auch 2019 ein limitiertes Sondermodell. Das diesjährige Limited-Modell wird auf der NAMM Show in Anaheim erstmalig international präsentiert.

Takamine setzt bei dieser elektroakustischen Gitarre auf einen Thinline-Body mit bewährter Kombination aus massiver Fichtendecke und Mahagoni für Boden und Zargen. Das Modell hat das neu entwickelte Takamine Preamp-System CT-3N für alle neuen Thinline Modelle an Bord. Die Gitarre ist somit als handliches Arbeitsgerät für die Bühne ohne Feedbackprobleme gedacht. Das Mondthema wird in dem aufwendigen Moon-Inlay des Giffbrettes und dem Midnight Grey Finish zelebriert. Im Frühsommer wird die Gitarre bei Takamine-Fachhändlern erhältlich sein. Die Takamine LTD 2019 Moon hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 2.799,- Euro.