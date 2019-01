NAMM 2019: Traveler Guitar präsentiert die Vaibrant Serie

Unterwegs wie Mr. Vai

Die Reisegitarren von Traveler Guitar sind weit mehr, als ein Gimmick, davon konnten wir uns schon in diversen Tests überzeugen. Neben ihrer sehr guten Funktionalität fallen die kleinen Klampfen auch immer wieder durch ihr äußeres Erscheinungsbild auf und auch die neue Vaibrant Serie des US-Herstellers, der seine Instrumente in Asien produzieren lässt, macht da keine Ausnahme. Hier hat ganz offensichtlich das Design der Ibanez JEM-Baureihe Pate gestanden und zwei Instrumente, die Vaibrant Deluxe V88X und die Vaibrant V88S, erschaffen.

Beide Modelle sind aus Erle gefertigt und in einer von zwei Farben erhältlich, wobei die Hot-Pink-Variante etwas mehr kostet, als die Cosmic-Black-Version. Beide verfügen über einen Ahornhals mit Ebenholz- oder Ahorn-Griffbrett, abhängig vom gewählten Finish des Korpus.

Die Vaibrant Deluxe Modelle sind beide mit einem Floyd Rose 1000FRT-Vibratosystem ausgestattet, die Tonabnehmer sind ein Set aus V88D Humbucker und V88D Single Coil mit einer Hum-Single-Hum-Konfiguration und sind entweder in Slime Green oder Hot Pink erhältlich. Also so weit alles im Einklang mit den 80er Jahre Shredmaschinen, von denen sie inspiriert wurden.

Darüber hinaus ist eine Standardversion namens V88S erhältlich, die es in den drei Farben Hot Pink, Electric Yellow oder Cosmic Black gibt. Sie werden mit Ahornhälsen ausgeliefert und verfügen anstelle eines Floyd-Rose-Vibratos über No-Name-Modell. Sie sind jedoch mit 399 US-Dollar bedeutend günstiger ausgefallen.

Alle Versionen der Gitarren werden in einer Deluxe-Gigbag ausgeliefert.