NAMM 2019: Update von Native Instruments Software Komplete und Maschine

Maschine und Komplete Updates

Neben den drei neuen Hardware Produkten von Native Instruments bekommen auch einige Software der Berliner Updates verpasst. Hier die Informationen dazu:

Native Instruments Komplete Kontrol 2.1

Das nächste Update für Komplete Kontrol steht mit Version 2.1 ab Februar an. Sounds.com lässt sich dann in Komplete Kontrol einbinden. Laut NI werden alle Loops und Samples aus sound.com ab Februar mit passenden NKS-Tags versehen sein und lassen sich damit auch komfortabel im Komplete Kontrol 2.1 Browser nutzen.

Darüber hinaus lassen sich über ein One Time Makro alle herkömmlichen MIDI Controller mit Kontrol 2.1 nutzen, ein klarer Fortschritt und Öffnung hin für alle nicht-NI User. Die volle Kontroller über alle NKS Instrumente und Effekte verspricht Native Instruments diesen Usern, wir sind gespannt.

Native Instruments Maschine 2.8

Die Maschine Software wird im Februar auf Version 2.8 gehen. Hiermit lässt sich sound.com direkt in Maschine einfließen und koppeln. Sobald beides mit einander verbunden ist, erscheinen Samples und Loops direkt im Maschine Browser, perfekt mit Tags versehen und bereits für den Einsatz.

Native Instruments Komplete Start

Zu guter Letzt bietet Native Instrument mit KOMPLETE Start eine komplett kostenlose Kollektion ihrer Software-Instrumente an. Diese umffast 15 Instrumente, zwei Effekte und eine Art Best of Sammlung mit 1.500 Loops und Samples von NIs Expansion-Packs. Hierzu gehören u. a. das Bass/Kick Drum Instrument TRK-01 BASS, Mikro Prism, diverse Sample-Instruments und Sound-Design-Tools wie der Supercharger Kompressor.