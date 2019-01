NAMM 2019: Yamaha bringt AvantGrand N1X, YDP-144, YDP-164 und S54

Elegante und smarte Tasten

Nachdem wir heute mittag bereits über die neue Keytar aus dem Hause Yamaha berichtet haben, folgen nun noch weitere Neuheiten aus dem Tastenbereich.

Yamaha AvantGrand N1X

Wer auf das Beste aus beiden Welten setzen will, d.h. akustische und elektrische Pianos kombinieren möchte, findet im neuen Yamaha AvantGrand N1x einen potentiellen Kandidaten. Optisch ist das N1X nicht weit von einem Mini-Flügel entfernt, macht also in jedem Wohnzimmer etwas her. Die spezielle für das AvantGrand entwickelte Flügelmechanik mit Decklagen aus Acrylharz sorgt für ein angenehmes Flügel-artiges Spielgefühl. Kombiniert wird dies mit der „Spatial Acoustic Sampling“ Technologie die die internen 15 Sounds so richtig wirken lässt. Allen voran seien hier der Yamaha CFX und der Bösendorfer Imperial Sound genannt. An Technologien lässt Yamaha hier die virtuelle Resonanzmodellierung zum Zuge kommen, das Lautsprechersystem ist räumlich optimiert.

Speziell für das AvantGrand entwickelte Flügelmechanik mit Decklagen aus Acrylharz

Spatial Acoustic Sampling

15 Klangfarben

Yamaha CFX und Bösendorfer Imperial

256-stimmige Polyphonie

CFX-Binaural-Sampling

Virtuelles Resonanzmodellierung (VRM)

USB-Audiorecorder (WAV)

Räumlich optimiertes Lautsprechersystem

Blutooth-Audio-Empfänger

USB-to-Device, USB-zu-Host, MIDI IN/OUT

Kostenlose Smart Pianist App für Ihr iPhone/iPad

Yamaha YDP-144, YDP-164 und YDP-S54

Drei weitere Modelle aus dem Digitalpiano-Bereich stellt Yamaha auf der NAMM 2019 vor. Klassisch und elegant sind die beiden Modelle YDP-144 und YDP-164 gestaltet. Beide bieten jeweils 10 Klangfarben, eine 192-fache Polyphonie, 2-Spur-Sequencer und Effekte. Allerdings kommen unterschiedliche Tastaturen zum Einsatz. So verfügt das YDP-144 über die GHS-Tastatur, das Modelle YDP-164 bekommt dagegen die GH3 Tastatur mit Decklagen aus synthetischem Elfenbein und Ebenholz spendiert. Auch klanglich ist das YDP-164 etwas besser ausgestattet und bietet gegenüber dem YDP-144 Smooth Release und Key-Off Samples. Auf ersteres muss das YDP-144 verzichten. Auch das Lautsprechersystem des YDP-164 ist etwas stärker ausgestattet.

Schön ist, dass mittlerweile alle aktuellen Modelle von Yamah zur Smart Pianist App kompatibel sind. So auch das dritte Digitalpiano im Bunde, das kompakte und stylische YDP-S54. Dieses bietet die gleichen Ausstattungsmerkmale wie das YDP-164, kommt aber in einem deutlich kleineren und geradlinigeren Gehäuse daher. Die Features umfassen:

Graded Hammer 3 (GH3) Tastatur mit Decklagen aus synthetischem Elfenbein und Ebenholz

Yamaha CFX Konzertflügelklang

10 Klangfarben

192-fache Polyphonie (maximum)

2-Spur-Aufnahme (1 Song)

Hall- und Resonanz-Dämpfer

Smooth Release & Key off-Samples

Intelligent Acoustic Control und Acoustic Optimizer

Stereophonic Optimizer

Integrierter Speicher mit 10 Demo-Songs und 50 Piano-Songs inkl. Songbook

USB-zu-Host-Anschluss

Verstärker: 2 x 20 Watt

Kostenlose Smart Pianist

Yamaha PSR-E360

Zu guter letzt hat Yamaha auch für die Einsteiger des Entertainer Bereichs etwas Neues. Das PSR-E360 kommt in den zwei Farbvarianten Ahorn und dunkler Nussbaum daher und bietet die folgenden Merkmale:

61 Tasten mit Anschlagdynamik

400 hochwertige Klangfarben, 130 Begleistyles

112 Songs

Easy Song Book (als Download erhältlich)

Neun-Stufen-Lern-Funktion (Yamaha Education Suite)

Aufnahmefunktion

AUX IN Eingang zum Verbinden mit externen Audio-Geräten

Master EQ / Ultra Wide Stereo

Duo Modus

Design: dunkler Nussbaum oder Ahorn

Preise und Verfügbarkeit reichen wir morgen nach.