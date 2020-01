NAMM 2020: Antelope Audio präsentiert Zen Tour Synergy Core System Audiointerface

Hochwertiges Interface mit DSP und FPGA

Offiziell hat man von Antelope Audio bisher noch nichts zu neuen Produkten gehört, auf der Website des Herstellers taucht aber seit heute etwas Neues auf: das Zen Tour Synergy Core System. Hört sich komplex an, scheint es auch zu sein.

Aber auch definitiv interessant, denn Antelope Audio stattet das Zen Tour System mit vier DSPs und zwei FPGA Synergy Core Prozessoren aus, die für die Bearbeitung etlicher Audio Streams und zur Berechnung von Plugins dienen. Ja, das klingt stark nach Universal Audio! Antelope Audio spricht auf seiner Website von 256 FX-Instanzen (bei 192 kHz!), die vom Audiointerface berechnet werden können und damit die CPU des Computers nicht belasten.

Dazu soll man natürlich aufnehmen, abhören, mixen und mastern können – und alles bei ultra-kurzen Latenzen. Nicht zuletzt wird dafür auch die schnelle Thunderbolt 3 (alternativ auch USB 2.0 und damit für Mac und Windows geeignet) Verbindung sorgen. In den letzten Monaten erhielten wir regelmäßig Infos zu neuen Antelope Audio eigenen Plugins, jetzt wissen wir auch warm das ganze Thema so forciert wurde.

Das Antelope Audio in der Lage ich hochwertige Preamps und Wandler zu bauen, steht außer Frage. Das hat nicht nur unser Test zum Amari gezeigt. Beim Zen Tour Core System wird das vermutlich nicht anders sein, denn die technischen Spezifikationen lesen sich sehr gut: 18 x 24 analoge/digitale (ADAT, S/PDIF) Ein- und Ausgänge (8 DC-coupled analoge Ausgänge für CV-Anwendungen), die diskreten Mic Preamps schaffen eine Dynamik von 121 dB, der maximale Gain liegt bei 75 dB. Gewandelt wird mit standesgemäßen 24 Bit und 192 kHz, dazu bietet das Interface ein 64 Bit Clocking und Jitter Management Algorithmus.

Insgesamt bietet das Thunderbolt Interface vier Mic/Line Preamps (Combo-Buchsen) und vier Instrumenten/Line Eingänge. Hinzu kommen acht Line Ausgänge, zwei Monitor Ausgänge, zwei individuelle Kopfhörerausgänge, zwei Reamp-Ausgänge sowie ein integriertes Talkback-Mikrofon. An digitalen Schnittstellen gibt es 8 ADAT-Ein- und Ausgänge und 2 Ein-/Ausgänge über S/PDIF. Was will man mehr?

Gesteuert wird alles über ein Touchscreen sowie die zugehörige Control Panel Software.

Derzeit gibt es noch keinerlei Informationen zum Preis und wann das Zen Tour lieferbar sein wird, das liefern wir aber definitiv im Verlauf der NAMM Show nach.