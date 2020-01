NAMM 2020: Audient stellt mit EVO 4 und EVO8 smarte Audiointerfaces vor

Smarte Interfaces für Homerecordler

Haben die meisten Leser den Hersteller Audient bisher wohl eher im professionellen Tonstudio Umfeld gesehen, möchte die britische Firma dies nun ändern bzw. die potenzielle Kundschaft erweitern. Mit den beiden Audiointerfaces EVO4 und EVP8 bringt das Unternehmen nämlich nun zwei kompakte Interfaces auf den Markt, die professionellen Ansprüchen genügen sollen aber schnell und einfach einzusetzen sind.

Das EVO4 ist ein 2-In/2-Out-Interface was mit den neu entwickelten EVO Mic Preamps aufwarten kann. Die maximale Aufholleistung liegt bei 58 dB, der Dynamikbereich umfasst 113 dB. Gewandelt wird mit 24 Bit und 192 kHz. Hinzu kommen ein JEFT Direct Input, schaltbare Phantomspeisung und eine Loopback Funktion. Hört sich soweit absolut tauglich an. Der Gain kann auf Wunsch automatisch geregelt werden, hier kommt also auch noch ein „smartes“ Feature hinzu. Infos zur Smartgain Funktion findet ihr im folgenden Video:

Der größere Bruder EVO8 verfügt grundsätzlich über die gleichen Funktionen, ist aber mit vier Vorverstärkern ausgestattet, bietet dazu auch zwei Lautsprecherausgänge sowie zwei zusätzliche Kopfhörerausgänge.

Schick und modern designt sind die beiden Interfaces und erinnern ein wenig an eine Mischung aus Native Instruments Interfaces und Rolis Blocks Serie.

Noch im ersten Quartal 2020 sollen die ersten Interfaces ausgeliefert werden. Die Preise werden vermutlich bei 120,- Euro für das EVO4 und bei 190,- Euro für das EVO8 liegen. Wenn die beiden EVOs klanglich überzeugen können, bekommt man hier sicherlich zwei problemlos einsetzbare Interfaces.