NAMM 2020: Austrian Audio präsentiert die ersten Kopfhörer Hi-X50 und HiX55

Ex AKG Mitarbeiter mit neuen Kopfhörern

Die von ehemaligen Mitarbeitern des Mikrofon- und Kopfhörerspezialisten AKG gegründeten Firma Austrian Audio präsentierte auf der letztjährigen Frankfurter Musikmesse ihre ersten Produkte. Im Herbst letzten Jahres durften wir dann die Mikrofone OC18 und OC818 testen, dabei erhielten beide Mikros von uns die Wertung „sehr gut“. Die auf der Musikmesse Frankfurt bereits in Aussicht gestellten Kopfhörer hat Austrian Audio nun pünktlich zur NAMM 2020 fertig gestellt.

Beide Kopfhörer verfügen über die gleichen Treiber namens Hi-X. Die Größe von 44 mm ist laut Aussagen des Wiener Unternehmens die ideale Größe für das gewählte Design und das Optimum an Sound erzeugen können. Das haben diverse Tests und Messungen des Herstellers ergeben.

Beide Kopfhörer sind vorwiegend aus Metall gefertigt und erscheinen sehr solide. Das Design ist modern gehalten, farblich präsentieren sich die beiden vorwiegend in schwarz und silber.

Der Over Ear Kopfhörer Hi-X55 und der On Ear Kopfhörer Hi-X50 bieten beide einen Frequenzgang von 5 Hz bis 28 kHz, die Empfindlichkeit liegt bei 128 dB SPL, die Impedanz bei niedrigen 25 Ohm. Zum Lieferumfang der Kopfhörer gehören ein 3 Meter Kabel sowie Adapter auf große Klinke. Das Gewicht gibt Austrian Audio mit 305 Gramm an, beide Kopfhörer lassen sich durch einen cleveren Faltmechanismus kompakt zusammenfalten.

Preise und die Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.