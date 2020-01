NAMM 2020: Barefoot und Output entwickeln Studiomonitor

Barefoot & Output mit edlem Speaker?

Etwas geheimnisvoll geht es derzeit auf der Website von Output zu. Obwohl man den Hersteller eher mit interessanten Software-Synthesizern in Verbindung bringt, versuchen sich die Schweden gerne von Zeit zu Zeit auch in anderen Sparten. Seit einiger Zeit ist beispielsweise Output Platform erhältlich, ein Studio-Tisch. Wieso dann nicht über den Tellerrand hinausschauen und wieder etwas Neues entwickeln?

In Zusammenarbeit mit Barefoot Sound hat man nun offensichtlich einen Lautsprecher fürs Studio entwickelt. Was kann er? Weiß man bisher nicht! Die einzigen Informationen, die man dazu auf der Website von Output findet: 6,5 Zoll phasenstabile konzentrische Treiber, handgefertigte Holzelemente und kosten sollen sie 699,- US-Dollar pro Stück. Für reine Barefoot Speaker ein wahres Schnäppchen! Was bei der Kooperation mit Output herausgekommen ist, bleibt abzuwarten. Obwohl der Hersteller sagt, es seien die besten Speaker in dieser Preiskategorie. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.