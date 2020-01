NAMM 2020: Boss Acoustic Singer LIVE LT Amp, Gitarrenverstärker

Boss akustisches Wunderkind

Und weiter geht’s mit Boss: Der Katana ist selbstredend nicht die gesamte Bandbreite des Verstärker-Angebotes von Boss. Der Boss Acoustic Singer Pro kam das erste Mal 2017 raus und machte gleich von sich reden als einer der besten Acoustic Amps überhaupt. Dieses gute Stück ist nicht weniger als eine Mini-PA zum Mitnehmen, mit eingebautem Phaser, Reverb und Delay sowie integriertem Looper.

NAMM 2020: Boss Acoustic Singer Live LT Amp, Acoustic Amp

Der Boss Acoustic Singer Live LT Amp ist so etwas wie die noch abgespecktere Version der Vorgängermodelle. 60 Watt, zwei Channels für Gitarre und Gesang, jeweils mit dreibandigem EQ und Effekten ausgestattet. Phasen-Switch gibt’s ebenfalls obendrauf – dafür keinen Harmonizer für die Vocals und keinen Looper. Trotzdem nicht wenig: Ein Line Out für Aufnahmen und Headphones, Footswitches, ein USB-Anschluss, ein Mix-XLR out und ein 3,5 mm Aux In. Wer nur seine Stimme, eine Gitarre und ein Auto braucht, um auf den Bühnen zu funktionieren: Heißer Kandidat!