NAMM 2020: Erica Synths Bassline DB-01 – Synthesizer mit Sequencer

Basslines, Drones und Drums

Erica Synth Bassline DB-01 ist ein analoger Synthesizer für Bassline (logisch), aber auch kräftige Leads, massive Drone und knackige Drums.

Bassline DB-01 besitzt das gleiche aggressive Filter (LP/BP) wie es auch in der Acidbox von Erica Synths zu finden ist. Wer das kennt, hat eine Vorstellung davon, was einen hier erwartet.

Die Tonerzeugung bietet die Wahl zwischen Square, Saw und Triangle, dazu kommt Noise und ein

Transistor-basierter Sub-Oszillator. In der Oszillatorsektion sitzt gleich ein fetter Drive-Regler.

Ein Detune-Sound wird durch eine BBD-Schaltung erreicht, wie sie Erica Synths auch im Modul namens Bassline schon gezeigt hat.

Für Amp, Filter und Pitch sind unabhängige Hüllkurven vorhanden. Der LFO lässt sich synchronisieren und kann Pitch und Cutoff modulieren.

Der integrierte Stepsequencer kann bis zu 64 Pattern (vier Bänke a 16) speichern und ist auf einfache Bedienung ausgelegt. Die Sequenzen lassen sich beim Spielen transponieren. Es gibt eine Zufallsfunktionen zur Pattern Erstellung und ein Arpeggiator ist vorhanden. Neben den Noten steht ein zweiter Track zur Modulation des Filters zur Verfügung. Über vorprogrammierte und User-definierbare Skalen lassen sich auch mikrotonale Sequenzen erzielen.

Die Bassline DB-01 kann zu einer analogen Clock synchronisiert werden und gibt diese auch aus. Ebenso sind Ein- und Ausgänge für CV und Gate sowie MIDI In und Thru vorhanden, um den Synthesizer von außen anzusteuern.

Die Erica Synths Bassline DB-01 soll ab Frühjahr 2020 erhältlich sein und wird 460 Euro (excl. VAT) kosten.