NAMM 2020: ESP stellt neue Signatures LTD und ’87 Reissue Guitars vor

ESP's Frischzellenkur auf der NAMM!

Wie immer spart sich ESP gerne das Beste zum Schluss auf. Der wichtigste Gitarrenbauer neben Fender, Gibson und Ibanez hat inzwischen weder die Konkurrenz zu fürchten noch muss sie sich um ihre Identität Sorgen machen – jeder weiß, was er bei ESP kriegt. Vor allem in Sahen Signature-Gitarren macht so schnell ESP niemand etwas vor – und unter anderem genau um die ging es in der finalen Ankündigung von ESP. Neben den neuen Signatures gab es aber auch noch weitere Überraschungen. Eine Auswahl der wichtigsten Erscheinungen geben wir euch jetzt.

NAMM 2020 News: ESP LTD ’87 Series Eclipse

Eine der ersten Überraschungen: Die Rückbesinnung auf die 80er Jahre. Eine der federführenden Modellen von ESP, die dafür sorgten, dass der Name weltweit an Bekanntheit erlangte, war das Eclipse Modell. Dies wurde nun leicht modifiziert und wird nun neu auf den Markt gebracht – mit Floyd Rose Tremolo, in Pearl White oder schwarzem Finish, durchgehendem Hals und Seymour Duncan ’59 Pickups.

NAMM 2020 News: LTD Phoenix Black Metal

Für den bitterbösen, klirrenden Sound hat ESP ebenfalls ein neues Modell ausgepackt: Die LTD Phoenix Black Metal. Komplett schwarzer Finish, Fishman Florence Modern Pickups, Mahagoni Körper, durchgehender Hals und einer Push-Pull-Funktion, mit der die Gitarre in zwei distinkte Modi versetzt werden kann. Der Name dürfte hier also Programm sein.

NAMM 2020 Neuheiten: ESP LTD M1 Custom ’87

Inspiriert vom klassischen M-1 Modell, kommt auch diese ESP LTD mit einem durchgehendem Hals aus, einen Hals mit U-Form, Floyd Rose Tremolo und ein einziger Seymour Duncan Distortion TB-6 Pickup, der auch eine Singlecoil-Splitting Funktion hat. Hinzu kommt ein EMG PA-2 Boost Switch.

NAMM 2020 E-Gitarren: ESP LTD EC-1000 BNB

Ein Single Cut Eclipse Modell, mit ziemlich ansehnlichem Top aus Pappel und bemerkenswertem Finish, sowie einem dreiteiligen Mahagoni-Körper. Ganz besonders für Metal-Gitarristen interessant: Die Pickup-Auswahl. Passive Seymour Duncans mit hohem Output: Sentient im Neck und Pegasus in der Bridge.

NAMM 2020 News – LTD Viper-1000 Evertune

Eine ESP Viper mit Evertune – damit ist eigentlich fast schon alles gesagt. Eine Gitarre für exzessives Shreddern und Belasten der Saiten, wie gemacht für härtere Genres, denn auch hier kommt die bewährte Pickup-Kombination von Sentient und Pegasus zum Einsatz.

NAMM 2020 neue Gitarren: ESP LTD NS-6

Die dritte Behemoth-Signature, auf die schon viele warten: Ausgehend von ESP Stream Guitar – Form adaptiert auch dieses Ungetüm (wie viele andere Neuheiten auch) die Fishman Fluence Modern Humbucker Pickups. Auch hier wieder eine Push-Pull-Funktion für zwei Modi und ein Mahagoni-Korpus, der mit einem Ahorn-Hals auskommt – brutales Teil.

NAMM 2020 ESP Signature Gitarren: LTD JR-208/-608

Kaum eine Band hat den Progressive Metal die letzten Jahre so durcheinander gewirbelt. Während das Augenmerk gerne beim irrsinnigen Können von Tosin Abasi liegt, wird gerne vergessen, das sich an seiner Seite ebenfalls eine Weltklasse-Gitarrist befindet. Javier Reyes bekommt hier seine beiden achtsaitigen Signature-Modelle in Baritone Form, String-Thru-Body und äußerst ansehnlichem Finish. Mal schauen ob wir uns da mal an ein Review heranwagen.