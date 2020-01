NAMM 2020: Fender Custom Princeton Reverb, Mustang GTX100, Gitarrenverstärker

Fenders Verstärker treffen den Nerv der Zeit

Die Modelling- und Amp Welt bekommt erneuten Zuwachs: Diesmal in Form echter Fender-Klassiker, versehen mit brandneuen Kniffen in traditionellem Gewand. Ob handverdrahte Amp-Kunst oder Verfeinerung bewährter Modelling-Techniken: Auch was die Verstärker angeht, bleibt Fender am Ball. Kommen wir zu den einzelnen Modellen, die auf der NAMM vorgestellt werden:

NAMM 2020: Fender Custom Princeton Reverb

Handverdrahtet in Kalifornien, lesen sich die Specs für diesen Amp wie ein Best of Bauteile: Vintage Blue Tonkondensatoren, Jensen Alnico Speaker, ein röhrenbetriebener Spring Reverb und Tremolo. Drei 12AX7 und eine 12AT7 Preamp-Röhre sowie zwei Power Röhren 6V6. Übertrieben starker Sound also, angesetzt für 2,299,- Euro.

NAMM 2020: Fender Mustang GTX100

Fenders Modeling-Renner als 100 Watt starker Combo-Verstärker mit einer zwölf Zoll Celestion Box, 200 Presets und viele Routing-Möglichkeiten für die Signalkette. Stereo XLR Outputs. Gibt’s auch in der 50 Watt-Variante! Kostet 479,- oder eben 379,- Euro.

NAMM 2020: Fender Mustang LT50

Fender Modelling Technologie in einem denkbar geradlinigem Format: Unterscheidet sich vom GTX-Modell dahingehend, dass keine drahtlosen Verbindungen dabei sind, weniger Onboard Effects und Preset Slots dabei sind – dafür ist das Gerät um einiges günstiger und liegt bei 249,- Euro.