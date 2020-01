NAMM 2020: Fender George Harrison Rocky Stratocaster, E-Gitarre

View this post on Instagram

Fender Custom Shop Winter Showcase 2020 ここアナハイムでは、世界各国のディーラーで前夜から盛り上がっております! 毎年ショーらしいクレイジーなカスタムギターを出展しているFender C/S ですが、今年もやってくれました。金箔やダイヤ、ルビーが上品にあしらわれた、Yuriy お得意の豪華絢爛モデルは、19世紀にヨーロッパ王族の為に作られた黄金のイースター・エッグにインスパイアされた作品だそうで、その価格はなんとついに億越え・・ その他、カスタム・レザーストラップで日本でも有名なDru Whitefeather 氏がボディー表面のレザーを手掛けたJohn Cruz 作のダブルネック・ギターを始め、 SALEEN のスポーツカーをモチーフにしたカスタムギターや、1920年代の本物のダイナマイトの箱をリクレームして作られたカスタムアンプ、アーティストモデルでは、Rage Against The Machine のTom Morello と、George Harrison の"Rocky" ストラトが登場! #fendercustomshop #fender #druwhitefeather #georgeharrison #tommorello #namm2020