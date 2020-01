NAMM 2020: Fender Parallel Universe, E-Gitarre

Fenders Extravaganzien gehen weiter!

Eine der formidabelsten neuen Kollektionen der diesjährigen NAMM dürfte zweifelsohne die Parallel Universe sein. Acht Modelle kommen im Rahmen dieser Serie raus, acht starke, einzigartige und bisweilen auch originelle Modelle. Seit 2018 ist die Parallel Universe so etwas wie der Hafen, in dem die seltsamsten und abgedrehtesten Ideen von Fender einfahren dürfen. Schauen wir uns mal an, was für dieses Jahr so bei rumgekommen ist.

NAMM 2020: Fender Parallel Universe Spark-O-Matic Jazzmaster

Surfästhetik, aber eben nicht Flower Power: Hat was, diese Spark-O-Matic mit Seymour Duncan SM-1N und SM-3B Mini-Humbuckern, American Pro Jazzmaster Bridge und Classic Gear Tunern.

1,999 Dollar

NAMM 2020: Fender Maverick Dorado

Die Maverick dürfte als geschmackliche Unart in Erinnerung geblieben sein, aber das kümmert Fender nicht – und das ist ziemlich sympathisch. Generalüberholt von technischer Seite, rockt die Maverick Filter Tron Humbucker, ein Bigsby Vibrato und ein dunkles Ebenholz-Griffbrett.

2499,- Dollar

NAMM 2020 – Fender Uptown Strat

Die Uptown Strat dürfte soundtechnisch ein bisschen an Gibson erinnern – saftige Humbucker, vier Regler und Mahagoni Korpus und Hals lassen zumindest diese klanglichen und technischen Assoziationen aufkommen.

1999 Dollar

NAMM 2020 – Troublemaker Tele Deluxe / Bigsby

Auch hier wieder bei beiden Gitarren: Mahagoni-Korpus und Mahagoni-Hals, Push-Pull Funktionen, Bigsby Vibrato und Custom Humbucker – zwei Gibson in Fender Gewand, wenn man so will.

2399 Dollar

2499 Dollar

NAMM 2020 – Fender Tele Magico

Abgefahrene, eigensinnige Tonabnehmer, F-Loch, ein hellblaues Finish mit leichtem Glitzer: sicher nicht jedermanns Sache, gebaut aber unter Anleitung des alten Meisters Ron Thorn. Ahorn-Hals, Fender Gold Foil Pickups und wunderschöne Pearl Inlays.

2299 Dollar

NAMM 2020 – Fender Gitarre Strat Jazz Deluxe

Mehr Liebe für die Jazzmaster und Offsets dieser Welt: die Strat Jazz Deluxe besitzt quasi die typische Stratocaster Hardware und hat sie auf einen Offset Body gepackt. Einheitlicher Palisander-Hals und drei Texas Special Pickups.