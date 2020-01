NAMM 2020: Gibson Acoustic Historic Collection, Akustische Gitarren

Pure Gibson Vintage Magie

Nicht nur in Sachen E-Gitarren ist Gibson eine feste Bank, sondern auch für das strikt akustische Gewerbe. Dass da ein riesige, historischer Schatz vorhanden ist, der restauriert, rekalibriert und der Öffentlichkeit und Interessenten in neuem Gewand präsentiert werden soll, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. In Bozeman, Montana, wurde der Gibson Acoustic Custom Shop nun eröffnet. Und wenn es nach den Amerikanern geht, soll sich hier so etwas wie eine Goldschmiede für akustische Gitarren bilden. Dort setzen die Tüftler nämlich auf alte und seltene Hölzer, die es ihnen erlauben werden, Geschichte neu zu bauen.

NAMM 2020 – Gibson Acoustic Historic Collection

Die historische Kollektion dieser Linie wird sich auf folgende Produkte belaufen: Reproduktionen und Neuauflagen der 1942 Banner-Modelle, die J-45, die Southern Jumbo aus der Reihe. Die 30er Jahre finden auch ihre Berücksichtigung: Die 1934 Jumbo, die 1936 Advanced Jumbo, verschiedene J-Modelle aus den 50ern sowie die 1960 Hummingbird, eine der kultigsten akustischen Gitarren überhaupt, die mit besonders altem Palisander versehen wird.

NAMM 2020 – Gibson Acoustic Modern Collection

Nicht ganz so Vintage geht es bei der Modern Collection zu – hier wird in erster Linie an die Spielbarkeit gedacht. Die bekannten Bodyshapes sollen mit sinnigen Updates versehen werden, dünnere Hälse sollen das Greifen von Akkorden vereinfachen, insgesamt also eine ergonomisch und zeitgemäß ausgelegte Linie. Zwei bereits angekündigte Modelle sind die Deluxe Standard und die Songwriter Chroma Black Cherry.