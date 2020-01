NAMM 2020: Godin stellt A12 Black HG vor

Pure Eleganz von Godin

Die A-Series von Godin ist schon was Besonderes: Diese Hybrid Gitarren sind im Grunde genommen akustische Baustücke, die sich selbst verstärken, semiakustische, elegante Klampfen. Diese A12 Black HG besitzt im Gegensatz zur Godin A6 keine Tonabnehmer, dafür aber eine interne Mechanik, die dafür sorgt, dass sich die Höhen, Bässe, Mitten und das Volume im Klang hervorragend einstellen lassen. Ein echter Hybrid also, der als Leichtgewicht den Musikerscharen das Leben einfacher machen soll und mit 12 Saiten auskommt.

Das Richlite Griffbrett erinnert am ehesten an die matte Greifbarkeit von Ebenholz. Ebefalls verarbeitet sind Linde und das Top besteht aus feiner Zeder. Die Gitarre selbst kommt in schwarzem Topglass Finish. Wie schön das klingen kann, seht ihr hier.