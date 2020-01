NAMM 2020: Golden Age Premier klont mit GA-800G einen Klassiker

Mikro mit Kühlsystem

Mit dem Golden Age Premier wagt sich der schwedische Hersteller an einen weiteren Mikrofonklassiker heran: das Sony C800G.

Das klassische C800G ist das einzige Röhrenmikrofon der Welt, das mit einem aktiven Halbleiterkühlsystem ausgestattet ist, das im Vergleich zu den meisten anderen Röhrenmikrofonen ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis bietet. Das zeitnah erhältliche GA-800G ist nun das erste Mikrofon, dass das Sony komplett reproduziert. Sowohl in seiner Erscheinung als auch hinsichtlich der Ausstattung und insbesondere dem Klang, soll das GA-800G seinem Vorbild in Nichts nachstehen. Alle Teile, einschließlich des Netzsteckers und der Pin-Definition des Netzteils, sind die gleichen wie beim Original C800G.

Beim Golden Age GA-800G kommt eine vergoldete ROGERS-Keramikplatine zum Einsatz, die man laut Hersteller eher in High-End-Kommunikationsprodukten für die Luft- und Raumfahrt findet. Die Kosten dafür liegen etwa zwanzig Mal höher als bei einer gewöhnlichen Leiterplatine.

Für den Nachbau der Original C800 Kapsel hat sich Golden Age Premier unterschiedliche Versionen des Mikrofons angeschaut, angehört und zusammen mit einem nicht näher benannten Hersteller von Mikrofonkapseln eine Kapsel entwickelt, die den Eigenschaften des Originals sehr nahe kommt. Die im GA-800G verwendete Kapsel verträgt einen höheren Schalldruckpegel als die ursprüngliche und hat fast den gleichen Klangcharakter.

Damit Golden Age eine lange Lebensdauer der Röhre gewährleisten kann, kommt beim GA-800G eine NOS GIFTE 6AU6 Röhre aus Frankreich mit einer maximalen Anodenspannung von ca. 300V zum Einsatz. Die Röhre in dieser Schaltung hat eine Anodenspannung von 90 V und erzeugt mehr Wärme als Röhren in vielen anderen Röhrenmikrofonen, die typischerweise Spannungen zwischen 35 und 50 V verwenden. Die im GA-800G verwendete höhere Spannung erhöht die Wärmeabgabe, so dass das aktive Halbleiterkühlsystem ein wichtiges Element bei der Konstruktion des Mikrofons darstellt.

Die Features und Spezifikationen im Überblick:

Designed for the highest possible sound reproduction quality

Suitable for vocal recording in studios and film post production houses

A high sensitivity of -33 dB/Pa

Low noise and low distortion due to built-in cooling system

Large diaphragm capsule

Electronically selectable directivity, Omni and Cardioid​

Spezifikationen:

​ Microphone Type: Tube Condenser

Microphone Type: Tube Condenser Polar Pattern: Cardioid, Omni

Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz

Max SPL: 137 dB (Cardioid), 140 dB (Omni)

Output Impedance: 100 ohms

Signal to Noise Ratio: 76 dB

Self Noise: 18 dB (A weighted)

Tube: 6AU6

Die Verfügbarkeit des Golden Age Premier GA-800G ist derzeit noch nicht bekannt, den Preis gibt der Hersteller mit 39.995 schwedischen Kronen an, was rund 3.800,- Euro entspricht.