NAMM 2020: Gretsch Drums stellt River Cypress Kit vor – USA Custom/Catalina-Serie

Zwei Limited Edition Kits mit schicker Optik

Im Rahmen der NAMM Show 2020 stellt Gretsch Drums das limitierte River Cypress Kit vor. Highlight des Drumkits ist das Naturholz-Finish, für das Gretsch ein bis zu 150 Jahre altes Holz einsetzt. Der name River Cpress kommt natürlich nicht von ungefähr, denn das Holz stammt aus dem u.a. in South Carolina verlaufenden Fluss Pee Dee River und der verläuft ganz in der Nähe von Gretsch Drums.

Da die Ressourcen in diesem Fall begrenzt sind, bietet Gretsch nur 60 Drumsets an, diese werden in zwei Konfigurationen erhältlich sein. Das GR-R642-RC umfasst eine 22″x16″ Bassdrum, Toms in den Größen 12″x8″ und 16″x16″ und eine 14″x6,5″ Snaredrum.

Das Bebop-Set GR-J484-RC wird dagegen in den klassischen Größen mit einer 18″x14″ Bassdrum, Toms in den Größen 12″x8″ und 14″x14″ sowie einer 14″x5″ Snaredrum ausgeliefert.

Darüber hinaus bietet Gretsch im Rahmen seiner Catalina-Serie mit der ebenfalls limitierten Version „Walnut Burst Gloss Kit“ ein Kit an, dass (so zumindest die aktuellen Informationen) nur ein Jahr lang erhältlich sein wird. Hierbei handelt es sich um ein Walnut/Maple-Set mit siebenlagigen Kesseln. Ein optisches Highlight sind die Satin Wood Holzspannreifen, die mit Metallklauen gehalten werden.

Auch das „Walnut Burst Gloss Kit“ wird es in zwei Konfigurationen zu kaufen geben: