NAMM 2020: Kabellos im Anmarsch – Denon DJ Prime Go

Mobile standalone-Unit mit Akku und Touch-Display

Im Hause Denon DJ hat man wohl denk Blinker links gesetzt und ist auf die Überholspur gewechselt. Mit Vollgas. Neben zwei neuen Prime-Playern, dem SC6000 und dem SC6000M wie dem passenden Mixer X1850 und gestern auch noch dem Prime 2 wurde auch noch der Denon DJ Prime Go angekündigt.

Der Prime Go hat das Go nicht aus Versehen im Zusatz, denn ein Hauptpunkt bei diesem standalone DJ-Player ist tatsächlich, dass in diesem ein interner Akku verbaut wurde, der das Gerät bis zu vier Stunden antreiben können soll. Wow.

Wow auch, weil es nicht nur um eine standalone Gerät sondern auch, weil in dieser 7-Zoll Touch-Screen verbaut wurde, der das Herzstück des Controller bildet.

Die Konsole bietet zwei Kanäle im Mixer unterhalb des Displays mit Line-Fader. Gain und EQ sitzen horizontal über den Control-Decks. Dafür findet sich in jedem Kanalzug ein Sweep-FX Regler. Für die Sweep FX gibt es oben links eine Sektion, oben rechts sitzt Master- und Booth-Regler und die Level-Regler für die wohlgemerkt zwei Mikrofon-Inputs.

Die Control-Decks bieten ein kapazitives Jog-Wheel, Cue- Play/Pause-Taste, einen Pitchfader, Push-Encoder für Loops und vier Performance-Pads mitsamt vier Modi.

Die Software des Gerätes ist natürlich Engine OS, bespielt werden kann der Denon DJ Prime Go entweder über USB-Medien, SD-Karten oder per WiFi oder Netzwerk mitsamt Streaming von Beatport, Soundcloud+, Beatsoure oder Tidal (Tidal HiFi für 3 Monate kostenlos im Lieferumfang enthalten).

Kostenpunkt für den Denon DJ Prime Go: 1099,- €. Damit ist die Konsole alles andere als eine kostengünstige standalone-Unit.

Wo genau sich diese platzieren wird, das wird noch interessant werden. Ohne Frage ist der Denon DJ Prime Go ein professionelles Gerät mit genau diesem Anspruch. Die Nische muss sich nur noch finden.

Track-Vorbereitung zuhause gemütlich auf der Couch mit einem Kopfhörer? Geil. Aber dafür knapp über 1000,- € ausgeben? „Prepare DJ sets on a plane, train or car, use as a fully featured pro-grade back-up for larger events, or play outdoor, mobile, after-party or club gigs.“, so schreibt der Hersteller. Flieger? Point taken. Controller + Laptop – ich weiß ja nicht wie ihr fliegt, aber ich hab den Platz dafür nicht.

Mit Hinblick auf die immer mehr verfügbaren Akku-betriebenen Lautsprecher und Klein-PAs wird das Gerät natürlich noch interessanter, denn hinsichtlich der Anschlüsse ist es wirklich auf professionellem Level und ermöglicht zudem auch noch als standalone-Unit das Auflegen ohne Laptop.

Wir sind sehr gespannt auf den Praxis-Test und die Einsatzmöglichkeiten des Denon DJ Prime Go.

Die Denon DJ Prime Go Features:

kaum größer als ein 17-Zoll Laptop

7-Zoll Multitouch-Display

integriertes WiFi oder Möglichkeit zur Einbindung in ein kabelgebundenes Netzwerk für Streaming

integrierter Akku für bis zu vier Stunden Laufzeit

zwei Mic-In

ein Aux-In

interne Analyse von Pioneer DJ Rekordbox Librarys möglich

kapazitive Jog-Wheels

standalone Track-Preview