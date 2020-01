NAMM 2020: Kemper Kone Celestion Speaker, Gitarrenbox

Der Kemper Celestion Kone - nun einzeln!

Auch wenn das jetzt nicht der große Wurf ist: Keine NAMM ohne Kemper, das ist klar. Viele fragen sich, was als nächstes dran sein könnte für die Wundertüftler aus Deutschland – ich persönlich halte es nicht für ausgeschlossen, dass nach dem Floorboard ein noch kompakteres Kemper-Pedal kommen könnte. Doch bis es soweit ist: Der Kemper Kone Celestion Speaker ermöglicht die perfekte Symbiose für euren Kemper Head oder Rack. Ganz neu ist das nicht: Natürlich hatte die Kemper-Box hatte die Kone mitinbegriffen, aber wer das Stück anderweitig einbauen möchte, kann das jetzt tun.

Es hat sich um neutralen Celestion-Speaker mit 12 Zoll, der in der Lage ist, 16 verschiedene Cones abzubilden, die zum Teil nicht unterschiedlicher sein könnten. Zweifelsohne ist das jetzt nicht der große Wurf, auf den so ein paar gehofft haben. Geht aber klar, denke ich, wenn man bedenkt, dass uns Kemper in den letzten Jahren mit wegweisenden Innovationen nur so verwöhnt haben und jetzt ein bisschen Messe-Präsenz rechtfertigen wollen.