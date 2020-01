NAMM 2020: Korg stellt Hybrid Analog/Digital Mischpulte MW-2408/MW-1608 vor

Korg entwickelt Mixer mit Mackie/Watts

Geht man vom aktuellen Stand aus, ist Korg dieses Jahr der absolute Überflieger was Neuheiten angeht. Neben Synthesizern und Keytars hat Korg sogar zwei Mixer im NAMM Gepäck. Mischpulte, von Korg? Ja, sogar Hybrid Mixer!

Für die Entwicklung der beiden Hybrid Mixer hat sich Korg keine Geringeren als Greg Mackie und Peter Watts ins Boot geholt. Von Greg Mackie (ja, genau der MACKIE) hatte man die letzten Jahren nichts gehört. Selbst auf Interview-Anfragen zu unserem 1604 Special hatte er nicht reagiert. Jetzt taucht er aber wieder auf der Bildschirmfläche auf und das auch noch in Kombination mit Korg.

Die beiden Mischpulte MW-1608 und MW-2408 sind zunächst einmal analog aufgebaut und versprühen entsprechend echtes Live Mixer Feeling. An den passenden Stellen hat Korg aber nicht auf digitale Vorzüge verzichtet.

Passend zum Produktnamen verfügen die beiden Mixer über 16 bzw. 24 Eingangskanäle. Rückseitig lassen sich wahlweise XLR- und Klinkenstecker anschließen, die Kanäle 9-16 bzw. 9-24 sind dazu auch als Stereokanäle nutzbar. Die zum Einsatz kommenden HiVolt-Preamps wurden in Zusammenarbeit mit Peter Watts entwickelt, der schon bei der Entwicklung der Trident Konsole mitgewirkt hat. Laut Korg sollen die Preamps den größten Headroom aller preislich vergleichbaren Mixer bieten.

Die Eingangskanäle samt global schaltbarer Phantomspeisung sind mit einem One-Knob-Compressor, einem 3-Band-Equalizer mit stimmbaren Mitten, vier AUX-Reglern sowie FX- und Panorama-Regler ausgestattet. Hinzu kommen Gain-Regler (mit schaltbaren High Pass Filter) und Mute-Knopf.

An Ausgängen bieten die beiden Mixer XLR- und Klinkenausgänge, Monitor Out, Group Out 1-8 sowie vier AUX-Wege, wo von zwei (alternativ) als Kopfhörerausgang nutzbar sind. Über USB wird die Verbindung zum Computer hergestellt, zur Fernsteuerung lässt sich ein Fußpedal anschließen, auch ein Talkback-Mikrofon lässt sich anschließen.

Fürs weitere Signal Processing bieten die beiden Mischpulte einen 31-Band-Equalizer mit neun gleichzeitig selektierbaren Frequenzen, Kompressor, Limiter, Noise Gate sowie einen Spektrum Analyzer mit Peak Hold Funktion. Digital Multiband EQ, Kompressor, Limiter und Noise Gate lassen sich individuell auf Main L/R, Aux 1 und Aux 2 routen.

An digitalen Effekten bieten MW-2408 und MW-1608 diverse Hall/Reverb-Presets, Delays (sogar das vom SDD3000), Chorus, Flanger, Exiciter, Sub Bass Booster sowie diverse Sweeps, Rauschen und Testtöne.

Neben dem Einsatz als Live Mixer kann man mit den beiden Hybrid Mischpulten auch aufnehmen. Über USB lässt sich der Stereo Mix in 24 Bit und 48 kHz aufzeichnen.

Preis und Verfügbarkeit der beiden Mischpulte wird Korg im Verlauf der NAMM Show bekannt geben.