NAMM 2020: Lumatone Microtonal Keyboard mit 275 hexagonalen Tasten

Keyboard für Spezialisten

Das Lumatone Microtonal Keyboard richtet sich an Freunde von mikrotonaler Musik und isomorphischen Tastaturen. Wie groß mag dieser Interessentenkreis wohl sein?

Das Lumatone Microtonal Keyboard ist mit 275 hexagonalen, beleuchteten Tasten ausgestattet. Diese lassen sich in der Farbe und der Zuweisung von MIDI-Noten individuell programmieren, wofür noch eine eigene Software angeboten werden soll. So können beliebigen Tunings und Temperierungen realisiert werden, mit denen dann MIDI-Expander oder Software-Synthesizer angesteuert werden. Offenbar ist auch eine Nutzung der Tastatur zur Steuerung von diversen MIDI-Controllern möglich. Außerdem sind 10 weitere Funktionstatsen vorhanden, mit denen vermutlich unterschiedliche Modi und Systemeinstellungen gemacht werden können.

Die mikrotonale Tastatur in ihrer markanten Wabenanordnung ist in einem „premium anodized aluminum case“ untergrbracht.

Da sich dieses Keyboard an eine überschaubare Klientel richtet, ist zunächst nur eine Auflage von 200 Stück angedacht. Die Produktion soll über eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo finanziert werden.

Bislang ist noch kein konkreter Preis bekanntgegeben worden, nur eine Zahl zwischen 3.000 und 4.000 Dollar geistert durchs Netz. Wer sich für den Newsletter zum Lumatone Microtonal Keyboard anmeldet, kann sich immerhin bereits einen Discount von 25 % sichern.

Mit weiteren Informationen hält sich die Website von Lumatone noch zurück.