NAMM 2020: Make Pro Audio stellt modulare Controller vor

Neue Elemente und Kits für DIY-Produkte

Über Make Pro Audio haben wir im Verlauf des letzten Jahres bereits mehrfach berichtet. Auf der NAMM 2019 stellte das Unternehmen, hinter dem kein Geringerer als Frank Hund (ex Creamware Chef) steckt, sein Konzept der DIY-Produkte vor. Das Credo (in Kurzform): Stellt euer Equipment genau so zusammen, wie ihr es braucht. Mit dem DINO Synthesizer hatten wir vor Kurzem das erste finale Produkt der Firma getestet, zur NAMM 2020 stellt Make Pro Audio nun neue Elemente, Kits, Bauteile und Produkte vor.

Zur NAMM Show 2020 gibt es nun ein Controller-Kit, das mit Fadern (auch motorisiert), Buttons, Joysticks und Encodern ausgestattet ist. Steckt man die einzelnen Elemente in ein passendes Gehäuse, entsteht so schnell ein leistungsfähiger Controller, der zur Steuerung von Synthesizern, DAWs oder anderem Equipment dienen kann. Zu welchem Preis das neue Kit erhältlich sein wird und welche Bauteile genau enthalten sind, werden im Laufe der nächsten Tage erfahren.

So oder so ist das Ganze ein weiterer Schritt nach vorne und zeigt, in welche Richtung Make Pro Audio steuert. Wir (und ihr wahrscheinlich auch) sind gespannt, was Frank Hund und sein Team in der Zukunft entwickeln werden.

