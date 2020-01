NAMM 2020 News: AMT Pangea Virgin Cab

Cab-Simulator aus Russland!

Cab-Simulations sind das Gebot der Stunde – entsprechend dürfte auch die diesjährige NAMM reich an Ideen sein, wie man virtuelle Verstärker noch kompakter und besser an den Mann bringen kann. Zuletzt beeindruckten uns das Strymon Iridium oder auch dieDas Pangea von AMT könnte in der Hinsicht zu so etwas wie einem Geheimtipp werden. Denn AMT aus Russland werden den vielleicht Pedalboard-freundlichsten Cab-Loader überhaupt auf der NAMM 2020 vorstellen.

Zunächst: Das gute Stück ist kompakt und besitzt keine aberhunderte Speicherplätze für die IRs, sondern 16, die mit je vier Banks, die mit vier Presets auskommen aufgerufen werden können. Das praktische hierbei: Mit dem Fußschalter kann zwischen zwei Banks in aller Ruhe und on the fly umgeschaltet werden. Es ist also tatsächlich ein richtiges Cab-Simulator-Pedal, das auch mit allerhand DI-Funktionalitäten auskommt.

NAMM 2020 – Pangea AMT DI Box

Beispielsweise können die Stereo-Outputs in Line-Modus oder Mic-Modus oder balanced/unbalanced versetzt werden. Und wie jeder gute Cab-Loader kommt auch das Pangea Virgin Cab mit mit einem USB-Anschluss aus, der es erlauben wird, mit einem Editor weitere Einstellungen wie EQ, Noise Gate und Kompressoren einzustellen. Stark hierbei außerdem: Der Preis. Wahrscheinlich dürfte das Gerät aus russischen Landen bei ungefähr 120,- Euro landen, was im unmittelbaren Vergleich auch preiswerte Hersteller wie Two Notes ausstechen könnte. Da darf man gespannt sein, welchen Eindruck das Pangea Virgin auf der NAMM 2020 machen wird.