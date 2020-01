NAMM 2020: Phase X Serato DJ Kollaboration

Phase + Serato DJ? Bald ohne Cinch-Kabel!

Die NAMM Show 2020 ist zwar schon vorbei (HIER seht ihr alle News in unserem Überblick), doch eine News kam ganz klassisch erst zur Messe und folgt nun ein wenig nach der Masse an Vorankündigungen.

Phase hat eine Kollaboration mit Serato DJ in die Wege geleitet, welche für alle Nutzer von Phase und Serato DJ Pro eine Neuerung mit sich bringen wird: Weniger Kabel!

Zunächst einmal wird Phase damit ein offizielles Serato DJ Accessoire. Darüber hinaus war das Ziel die Signalübertragung zu vereinfachen. Nicht mehr Notwendig sein sollten die beiden Cinch-Kabel vom Phase-Empfänger zum Interface des DJs und von dort in die Software. Auch, weil diese unterm Strich „nur“ ein Time-Code-Signal erzeugen und dieses per Audio-Kabel zu dem genannten Interface senden, jedoch keine direkte Kommunikation zwischen Phase und der Software stattfindet.

Dieses Ziel ins Auge gefasst und umgesetzt, wird in Zukunft nur noch ein Control-Signal gesendet, direkt vom Phase Empfänger per USB in die Software, folglich mit verbesserter Genauigkeit und geringerer Latenz. HID statt analogem Time-Code-Signal.

Plus: Es müssen weniger Kabel gezogen werden.

Das Schönste an der ganzen Sache: Dies Update wird, sobald veröffentlicht, allen Nutzern zur Verfügung stehen, kostenfrei.

Wann genau dies sein wird ist noch nicht bekannt, auf jeden Fall aber soll es im Jahr 2020 erscheinen.