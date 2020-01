NAMM 2020: Pigtronix präsentieren Infinity 2, Looper Pedal

Neuauflage des Looper Klassikers von Pigtronix!

Ein alter Bekannter aus der Pedalwelt meldet sich zurück. Pigtronix, das war schon bisweilen eine seltsame Geschichte: riesiger Hype, der dann recht schnell abflaute. Lag vielleicht daran, dass das hohe Qualitätslevel nicht überall gegeben war. Was aber auf jeden Fall stimmte: Der Pigtronix Looper, der immer noch von vielen genutzt wird. Dass jetzt eine abgespeckte Version auf dem Markt erschienen ist, scheint nur sinnig.

NAMM 2020: Pigtronix Infinity 2, Looper Pedal

Schönes neues Design, das die nicht ganz elegante Optik des Vorgängers hinter sich lässt. Das Bedienpanel wurde auch überarbeitet und lässt sich echt elegant an. Die Fakten des Pigtronix Infintiy 2 Looper Pedals auf einem Blick:

Stereo Looper

Beide Loops können getrennt voneinander aufgenommen werden

Maximale Aufnahmedauer je 5 Minuten

Fade-Out-Funktion

Undo/Redo-Funktion

Decay, Stutter, Octave Shift, Once und Stop als zentrale Funktionen

TRS externer Schalter als Option

24 Bit/44 kHz Aufnahmen

Speziell der Decay-Regler ist praktisch: Ganz links gedreht reduziert er jeden Overdub auf eine Wiederholung, während er vollständig aufgedreht dafür sorgt, dass die Dubs oszillieren. Auch praktisch: Man kann das Pigtronix Infinity 2 Looper Pedal so einstellen, dass jede Aktion, sei es Stop, Stutter oder was auch immer, als Cue funktioniert – sprich erst am Ende des Loops greift, anstatt sofort bei Betätigung. Dadurch lässt sich vom Timing her gut arbeiten und zwischen beiden Parts hervorragend wechseln.