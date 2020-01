NAMM 2020: Presonus ioStation 24c, Audiointerface/DAW-Controller

Wandeln und kontrollieren

Einige Leser dachten vermutlich schon, dass mit den neuen ARc-Hybrid-Mischpulten und dem Quantum 2626 alle Presonus Neuheiten veröffentlicht wurden, doch der US-amerikanische Hersteller hat noch eine kleine Überraschung parat. Mit ioStation 24c bringt Presonus nämlich eine Kombination aus Audiointerface und DAW-Controller auf den Markt.

Die ioStation 24c scheint nicht nur auf den ersten Blick geradezu prädestiniert für alle kleineren Heim- und Projektstudios in denen Platzmangel herrscht. Zwei kombinierte Mic/Instrumenten/Line-Eingänge mit schaltbarer Phantomspeisung bietet das Interface. Als Preamps setzt Presonus hier auf XMAX Class A Vorverstärker, die eine maximale Aufholung von 80 dB erlauben. Damit sollten auch schwächere Mikrofone ordentlich verstärkt werden können. Den Dynamikumfang gibt Presonus mit 107 dB an.

Zwei Klinkenbuchsen dienen als Stereoausgang dessen Lautstärke über das große blaue Poti gesteuert werden kann. Die Verbindung zum Computer stellt die ioStation 24c über eine USB-C-Buchse her. Abgeschlossen wird die Rückseite mit einem Kopfhörerausgang, dem Anschluss für das externe Netzteil, einen Power On/Off sowie einem Pedalanschluss. Wandlungen erlaubt die ioStation 24c bis 24 Bit und 192 kHz.

Die Bedienoberfläche des neuen Presonus Produkts ähnelt stark dem Faderport 2, dessen Test ihr hier findet. Mit an Bord sind ein 100 mm Motorfader, eine Transportsektion sowie zahlreiche Buttons zur Steuerung der DAW. Wie üblich, ist der Controller-Teil des 24c perfekt auf die hauseigene DAW Studio One abgestimmt. Diese liegt dem Audiointerface/Controller auch in der Artist Version bei.

Mit der ioStation 24c lassen sich dank Mackie Control und HUI aber auch alle anderen DAWs steuern. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört Presonus Magic Plugin Suite.

Der Preis scheint mit 299,- US-Dollar angemessen, der Euro-Preis wird vermutlich nicht weit davon entfernt liegen.