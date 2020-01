NAMM 2020: Relish Guitar stellt Trinity Guitar vor

Innovativ: Das Pickup Swapping System!

Frischen Wind kann die Gitarrenwelt immer gebrauchen. Speziell, wenn die Innovation mal ausnahmsweise nicht den Korpus, die Verarbeitung oder das verwendete Holz betrifft. Insofern ließ Relish Guitars auf der diesjährigen NAMM definitiv aufhorchen.

Relish Guitars aus der Schweiz haben das sogenannte Pickup Swapping System im Gepäck, das im Rahmen der Trinity Guitars nun auf den Markt kommen soll. In einer Kooperation mit Cort wurden die Gitarren im indonesischen Surabaya hergestellt. Das System soll es erlauben, jedweden Humbucker durch ein einfaches Switch-System in die Gitarre integrieren zu können. Spezielle Verbindungspunkte und Magnete sollen das erlauben – ein Konzept, an dem sich in der Vergangenheit sicher der eine oder andere Hersteller die Zähne ausgebissen haben dürfte. Aber Relish Guitars scheint dies mit dem Trinity Konzept gelungen zu sein.

Bezahlbar und innovativ – das lässt immer aufhorchen. Wird das Pickup Swapping System jetzt dazu führen, dass man seine liebsten Humbucker in einem kleinen Koffer mitführt und live ggf. austauscht? Der Sound einer Gitarre hängt ja von sehr viel ab, nicht nur den Tonabnehmern, aber man kann sich schon vorstellen, dass das System vielen Leute gefallen dürfte. Schnell mal die aktiven EMGs gegen die passiven, wärmeren Seymour Duncans getauscht, ehe es an die Midtempo-Ballade geht – why not?

Die Gitarren werden für 1699,- Euro auf dem Markt erscheinen und besitzen in jedem Falle ein metallisches Finish, einen Lightweight Body sowie ein modernes C-Shape und 24 Jumbo-Bünde. Wer erfahren will, was genau hier passiert – hier nachschauen: