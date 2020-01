NAMM 2020: Roland A-88MKII MIDI-Controller ist bereit für MIDI 2.0

Masterkeyboard mit Hammermechanik

Mit dem Roland A-88MKII wird ein neuer MIDI-Controller vorgestellt, der für den neuen MIDI 2.0-Standard mit seinen erweiterten Möglichkeiten gerüstet ist.

Das Masterkeyboard besitzt Rolands bewährte Hammermechanik-Tastatur PHA-4 mit 88 Tasten. In der Controller-Sektion gibt es acht RGB-beleuchtete Tasten, acht RGB-beleuchtete Regler, zwei zuweisbare Tasten und weitere Funktionstasten.

Es lassen sich drei Splitzonen für separate Sounds frei einrichten. Anstelle von Pitch- und Modulatiosrad ist der Roland-typische Bender vorhanden. Neben einem Eingang für ein Sustain-Pedal gibt es noch zwei weitere frei zuweisbaren Pedaleingänge.

Ein Arpeggiator kann mit den Modi Up, Down, Up/Down und Random über bis zu vier Okatven betrieben werden. Ebenso ist ein Akkordspeicher vorhanden. Über die multifunktionale Pads lassen sich Steuerbefehle und Events auslösen, was sich insbesondere im Live-Einsatz anbietet.

An Anschlüssen besitzt das Keyboard MIDI-In und -Out sowie USB-C, das für für MIDI und Stromversorgung an MacOS- und Windows-Rechnern genutzt werden kann, wofür eine eigene Steuersoftware mitgeliefert wird. Damit lassen sich Layer, Mappings und Zuweisung für die Pads programmieren und als Setups, zum Beispiel für bestimmte Software-Synthesizer, abspeichern. Über eine Snapshot-Funktion lassen sich die Setups abrufen.

Außerdem werden iOS-Geräte (Lightning-Anschluss mit Apple Camera Connection Kit sowie eine separate Netzstromversorgung am Keyboard) unterstützt.

Der Roland A-88MKII MIDI-Controller ist mit 1.429 x 274 x 119 mm recht kompakt bemessen und wiegt 16,3 kg. Der Preis soll 999,- US-Dollar betragen.