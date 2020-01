NAMM 2020: Sequential Pro 3 Paraphonic Hybrid-Synthesizer

Special Prophet mit Klapp-Panel

Mit dem Sequential Pro 3 stellen Dave Smith und sein Team einen neuen Mono/Paraphonic-Synthesizer vor. Offiziell ist es zwar noch nicht, doch wieder einmal verrät ein Leak eines Online-Shops die wichtigsten Infos vorzeitig.

Der Sequential Pro-3 tritt die Nachfolge von Pro 1 und Pro 2 an. Bei neuesten Modell dreht sich vieles um die Zahl 3. Es gibt drei Oszillatoren (zwei VCOs und einen Wavetable-OSC), drei Vintage-Filter und drei LFOs. Außerdem gibt es vier loopbare Hüllkurven, eine Modulationsmatrix mit 32 Slots, eine duale, digitale Effektsektion und einen 16 x 16 x 4 Sequencer.

Der digitale Oszillator ist mit 32 Wavetables, die jeweils 16 Waves beinhalten, und Wave Morphing ausgestattet. Der Klang kann über Tuned-Feedback und analogem Distortion entsprechend bearbeitet werden.

Die Filter des Pro 3 orientieren sich an Vintage-Schaltungen. Filter 1 ist ein 4-poliger Tiefpass, wie er beim Prophet-6 eingesetzt wurde. Filter 2 ist eine klassische Transitor-Kaskade mit optionaler Resonanzkompensation. Filter 3 ist ein 12 dB Variable State Filter wie im OB-6, das stufenlos zwischen Tiefpass, Notch und Hochpass geregelt werden kann. Zusätzlich ist ein Bandpass-Modus vorhanden.

Der Sequencer hat 16 Track mit 16 Steps und vier „Phrases“. Er verfügt über Echtzeit- und Step-Eingabe, Ratcheting, variable Gate- und Sequenzlängen, verschiedene Play-Modi und einen paraphonen Modus. Er kann zur MIDI-Clock oder einen externen Audiosignal synchronisiert werden und gibt auch CV-Signale aus. Über die Modulationsmatrix sind vom Sequencer aus 132 Ziele adressierbar.

Zur Anbindung an Modularsysteme und analoger Synthesizer sind vier CV-Eingänge, vier CV-Ausgänge und ein Gate-Ausgang vorhanden, über die die internen Modulatoren abgegriffen bzw. die Klangerzeugung von außen moduliert werden kann.

Die Effektsektion erzeugt Delays, Reverbs, Chorus/Phasing/Flanging und mehr.

Der Sequential Pro 3 ist grundsätzlich als Monosynth konzipiert, kann aber auch 3-stimmig paraphon arbeiten. Das Keyboard wird in zwei Varianten erhältlich sein, eine normale Version mit Kunststoffseitenteilen und eine Special-Edition-Version mit einem klappbaren Panel und Holzseiten (was an den Minimoog Voyager erinnert).

Angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit wird es dann sicherlich bei der offiziellen Vorstellung geben.

