NAMM 2020: Sonicware LIVEN 8 Bit Warps, Digital-Synthesizer

Neuer 8-Bit Synthesizer für Volca Freunde aus Japan

Die NAMM 2020 beginnt nächsten Donnerstag in Anaheim (Kalifornien). Eines wissen wir sicher: Neue Korg Volcas wird es dieses Mal nicht geben. Dies ist aber kein Grund zur Enttäuschung. Das junge japanische Unternehmen Sonicware unter der Leitung von Dr. Endo zeigt zur NAMM den LIVEN 8Bit Warps Synthesizer, der genau in die Volca Welt passt.

Er ist kompakt und basiert auf einer digitalen 8-Bit Waveform Memory Engine. Laut dem Entwickler ist das das erste Gerät in einer neuen Serie von kompakten und günstigen Instrumenten. Die Engine ist komplett digital und besitzt 4 verschiedene Syntheseformen: Warp, Attack, Crossfade, and Morph. Hier gibt es zur Auswahl verschiedene vorausgewählte, aber auch benutzerdefinierbare Schwingungsformen.



Das Signal wandert dann weiter in eine hochauflösende Filter-Sektion mit Tiefpass-, Hochpass- und Bandpass-Charakteristiken. Die letzte Etappe des Sounds ist ein Effekt-Prozessor mit diversen Algorithmen. Mit dabei sind Chorus, Flanger, Delay, Hall und Plate Reverb. In der Modulations-Sektion steht eine AD-Hüllkurve wie auch ein LFO (Tonhöhe und Filterfrequenz) zur Verfügung. Sounds können in verschiedenen Voice-Modi gespielt werden (Poly, Mono, Legato, Unison, Arp) und bis zu 128 im Synth gespeichert werden.

Sonicware LIVEN 8Bit Warps besitzt auch einen 64-Step Sequencer mit 128 Patterns inklusive Real-Time und Step Recording. Parameter können auch im Sequencer automatisiert werden. Wie viele Parameter man aufnehmen kann, ist bisher nicht bekannt. Auch dabei sind Pattern-Chaining, ein Looper und Swing.

Großes Lob für Sonicware für die Anschlussmöglichkeiten. LIVEN 8Bit Warps besitzt klassische MIDI Ein- und Ausgänge, Sync In/Out, Kopfhöreranschluss, Line In/Out und einen 9 Volt Stromanschluss. Aber wie klingt dieser neue japanische Mini-Synthesizer? Laut dem Entwickler kann er Sounds hervorbringen, die an klassische Retro-Spiele erinnern, aber auch spezielle 8-Bit Sounds, die man in vielen Genres einsetzen kann.

Feature Überlick

Size&Weight: 297mm (W) × 176mm (D) × 48mm(H), 790g

27-keys

MIDI IN & OUT

SYNC IN & OUT

Built-in Speaker

Stereo line output

Stereo line input

Headphone output

9V DC, 6 AA batteries

Four 8bit wave memory synth engines ( WARP, ATTACK, MORPH, FM )

Powerful voice mode( POLY, MONO, LEGATO, UNISON and ARPEGGIATORS )

ADSR EG

LPF, HPF, BPF

Chorus, Flanger, Delay, Hall and Plate Effects

1xLFO( for Pitch&Filter Freq )

128-patch memory

128-waveform memory

64-step Sequencer, 128 patterns, Real-time and step recording, Pattern chain, Metronome

Octave shift

Pitch bend

Swing control

Looper

Parameter automation

Der Sonicware LIVEN 8Bit Warps Synthesizer kann jetzt auf Kickstarter für einen Preis von umgerechnet 148 Euro vorbestellt werden. Der finale Preis wird sich auf +/-160 Euro belaufen. Das Gerät wird voraussichtlich im Juni ausgeliefert. Sounddemos gibt es ausschließlich auf der Kickstarter Kampagnenseite.