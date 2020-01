NAMM 2020: Steinberg AXR4U, Dorico SE, Audiointerface/Notations-Software

Audiointerface Update & Notationen

Steinberg AXR4U

Auf der heute startenden NAMM Show 2020 präsentiert Steinberg eine zweite Variante seines AXR4-Interfaces. Das mit dem Kürzel U versehene Interface verfügt, gegenüber dem Thunderbolt Bruder über einen USB-C-Schnittstelle. Damit erweitert Steinberg den potenziellen Kundenkreis für sein Oberklasse-Interface.

Die technischen Daten sind 1:1 identisch mit dem AXR4, das wir bereits hier getestet haben. Für eine bessere Unterscheidung fügt Steinberg der bereits erhältlichen Thunderbolt-Version nun aber ein T an den Produktnamen an.

Das ab sofort erhältliche AXR4U Audiointerface setzt auf USB-3.0-Datenübertragung mittels eines integrierten USB-C-Anschlusses. Ausgestattet mit maximal möglicher Audioqualität, Monitoring-fähigen DSP-Effekten inklusive unterschiedlicher Prozessoren, Hybrid-Mikrofonvorverstärkern sowie der integrierten Rupert Neve Designs SILK Technologie, bietet das Audiointerface eine Vielzahl moderner Features.

Zum Preis von 2.599,- Euro ist das AXR4U ab sofort im Handel erhältlich.

28×24 USB 3.0 Audiointerface mit USB Type-C-Anschluss

32-Bit (Integer) / 384 kHz Aufnahme- und Wiedergabeauflösung

AXR Hybrid-Mikrofonvorverstärker von Rupert Neve Designs mit virtueller SILK-Schaltung

28×2 4-kanaliger Full-Matrix-Mixer

Latenzfreies DSP-gestütztes Monitoring mit REV-X Reverb, Channel-Strip, VCM-Kompressor 276 und EQ 601, inklusive entsprechenden VST-3-Plug-in-Versionen

Erweiterbare I/O via ADAT, S/PDIF und AES/EBU

MIDI-In/Out- und Word-Clock-Anschlüsse

Ultra-effektive SSPLL-Jitter-Korrektur

Neue Custom-Panels für eine perfekte Integration in Cubase

Inklusive Cubase AI Version mit vollständiger Unterstützung des integren 32 Bit Formats

Steinberg Dorico SE

Seine Notations-Software Dorico bieten die Hamburger ab sofort in einer abgespeckten, dafür aber kostenlos erhältlichen Version namens Dorico SE an. Dabei bietet Dorico einige Features, die man so in keiner anderen kostenfreien Notationslösung findet, beispielsweise:

Wiedergabemodus im Sequencer-Stil, komplett mit Pianorollen-Editor, Velocity-Editor, Automationsspuren für MIDI-Controller sowie eine neue Dynamikspur, die eine Bearbeitung der Wiedergabe-Effekte der Dynamikmarkierungen im Notentext ermöglicht

umfassende VST-3-Instrument- und Effekt-Plugin-Unterstützung, zusätzlich zum mitgelieferten HALion Sonic SE 3 Sampler und mehr als 1.000 produktionsfähigen Sounds sowie einer Suite aus 30 Effekt-Plugins

ein vollständiger Mixer inklusive Sends und Inserts für Effekte sowie einem globalen Effekt-Kanal

die gleiche Audioengine aus Steinbergs DAW Cubase

einfacher Export einzelner Audiofiles als MP3- oder WAV-Format

Dorico SE ist die dritte Version von Steinbergs Notations-Software und ab sofort als Download auf der Website von Steinberg erhältlich.

Features: