NAMM 2020: Sterling by Music Richardson7 Cutlass, E-Gitarre

Sterling by Music Mans Shredder-Traum

Endlich mal was für die Shredderer: Jason Richardson ist mehr oder minder das, was man gemeinhin als „King of Shredding“ bezeichnen würde, wobei es da selbstredend einige Personen gibt, die diesen Thron für sich beanspruchen. Music Man scheint so empfinden und widmet dem jungen Gitarristen eine Sterling Signature: Die Richardson7 Cutlass.

Eine bezahlbare, siebensaitige Signature-Gitarre aus Erlenholz, einem Top aus gerostetem Ahorn, mit einem Palisander-Griffbrett, einem Tremolo sowie Signature-Pickups made by Sterling by Music Man. Auch mit an Bord: der inzwischen für viele Sterling Gitarren charakteristische 12 dB Boost und Coil-Tap, beides mit Push-Pull-Funktionen der Potis umsetzbar. 16 Zoll Radius am Hals und ganze 24 Jumbo-Bünde. Das Finish ist das sogenannte Natural Poplar Burl Burst, das ein bisschen an die Signature des Periphery-Gitarristen Misha Mansoor erinnert. Handfestes Stück, dessen preislicher Rahmen noch bekanntgegeben wird. Mal schauen, ob Sterling noch mehr Neues auf der NAMM präsentieren wird.