NAMM 2020: Tascam präsentiert Kompaktmischpult Model 12

Kompaktes Mischpult & Recorder

Nach Model 16 und Model 24 erweitert Tascam seine Serie an Mischpulten mit dem Model 12 weiter nach unten. Ab Februar soll das Model 12 erhältlich sein, Kostenpunkt: 599,- US-Dollar.

Tascam präsentiert das Model 24 als kompakte Schaltzentrale für Aufnahmen, Produktionen und Mischungen. Zehn Eingangskanäle stehen am Model 12 zur Verfügung und wie auch bei den größeren Modellen lässt sich Model 12 als USB-Mehrkanal-Interface nutzen, so dass bis zu 12 Spuren (1o Inputs plus Stereo Mix) gleichzeitig über USB an einen Computer übertragen werden können. Alternativ kann man auch direkt auf SD-Karte aufzeichnen. Gewandelt wird mit bis zu 24 Bit und 48 kHz.

Dank der MIDI-Schnittstelle lässt sich das Tascam Model 12 auch mit externem MIDI-Equipment kombinieren. Sogar zur Steuerung der DAW kann es aufgrund von HUI-/MCU-Protokoll herangezogen werden. Fader-Bewegungen, Lautstärken, Panorama und mehr können in der DAW gesteuert und aufgezeichnet werden.

Alle zehn Eingangskanäle (Combo-Buchse mit XLR/TRS) des Model 12 verfügen über Gain-Regler und schaltbarem Low Cut (100 Hz), One-Knob-Kompressor, einem 3-Band-Equalizer mit stimmbaren Mitten, zwei AUX-Wegen, Panorama-Regler und 60 mm Lautstärke-Fader. Als Preamps kommen Tascams bewährte Ultra-HDDA Vorverstärker zum Einsatz, die einen Noisefloor von -128 dB bieten. Kanal 1 und 2 bieten zusätzlich einen Insert zum Einschleifen von externem Equipment.

In der integrierten Effekt-Einheit findet man 16 Presets, diese lassen sich allen Eingangskanälen über den FX-Send beimischen.

Zwei unabhängig adressierbare Ausgänge (Main als XLR, Sub als Klinkenausgang) sowie zwei AUX-Wege (Monitor, Effect) befinden sich auf der Rückseite. Neben den Anschlüssen für die Eingangskanäle kommen hierzu noch zwei Pedalanschlüsse, die erwähnten MIDI-DIN-Buchsen, ein 3,5 mm Klinkeneingang für Zuspieler sowie den Anschluss für das externe Netzteil. Auch eine Bluetooth-Schnittstelle hat das Model 12 integriert.