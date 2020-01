NAMM 2020: Victory V4 Duchess Pedal Amp, Gitarren-Pedal

Die Duchess in Kleinformat

Victory Amps sind eine Bank – kein Gain-freudiger Gitarrenspieler würde an dieser Aussage etwas auszusetzen haben. Der berühmte Duchess Ton der Marken-Amps hat es vielen angetan, aber ist nicht für jeden erschwinglich. Hier soll das V4 Duchess Pedal greifen: Der charakteristische Duchess in einer Box.

Generell scheint das der für viele Hersteller neue, geeignete Weg zu sein, auf sich aufmerksam zu machen: Man packt die Amp-Power einfach in eine Stompbox und schafft so preisliche Vorteile. Das Victory V4 Duchess kann direkt in eine Lautsprecherbox gespeist werden, besitzt es doch seine eigene Endstufe sowie 180 Watt. Die V4 Preamp Pedale aus dem Vorjahr haben ganz hervorragend funktioniert, insofern überrascht das jetzt nicht. Ein transportabler Gitarren-Amp als Pedal also, mit integriertem Reverb und Tremolo und vielen anderen Features. Ganz konkret folgende:

180 Watt

dreifacher EQ

Reverb + Tremolo

1,7 kg schwer

Effekt-Loop

symmetrischer Line-Out

eigener Speaker

Keine IRs, kein digitaler Schnörkel. Das gute Stück ist gedacht für Puristen, die ihren Duchess Sound wollen und kein Interesse daran haben, in einer Vielzahl von digitalen Amps, IRs und Cabs zu ertrinken. Kosten wird das Stück wohl 699,- Euro.