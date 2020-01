NAMM 2020: Vochlea Doubler Studio Kit- die Stimme als MIDI-Daten

Stimme wird zu MIDI

Das Vochlea Doubler Paket besteht aus einem USB-Mikrofon und der zugehörigen Doubler Software. Die Software erlaubt es, die ins Mikro gesprochene oder gesungene Stimme in MIDI-Daten zu verwandeln, so dass man damit Samples triggern, melodische Sounds steuern oder Parameter modulieren kann. Alles wird in Echtzeit bearbeitet und die Software kann in jeder gängigen DAW genutzt werden. Die Demonstration im folgenden Video zeigt sehr gut, was damit möglich ist. Auf alle Fälle eine interessante Software mit vielen Möglichkeiten:

Voraussichtlich Ende Februar wird das Vochlea Doubler Studio Kit erhältlich sein. Derzeit befindet sich das Paket im Pre-Sale und kann für rund 325,- US-Dollar vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufspreis wird sich auf rund 375,- US-Dollar belaufen.